"Milletin gerçek tecellisinin tek adresi AK Parti'dir"

SİNOP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Teröre siyasi tünel kazan partilerle CHP iş birliği yapıyor. CHP artık ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu parti değil. Bu gün itibariyle milletin gerçek tecellisinin tek adresi AK Parti. Bu anlamda genelde desteğinizin sürmesi son derece de önemli. Yerelde de AK Parti belediyeciliği çok önemli." dedi.

"Bu millet, 'Söz milletin' dedi ve tek başına bir partiyi iktidar yaptı. Allah'a şükür 17 yıldır hep destek verdiniz, hep bizimle beraber oldunuz. Ne zaman başımız sıkıştığında size geldik. Siz de hep bize destek oldunuz. Desteğinizi hep gösterdiniz ama Türkiye ister istemez bir istikrarsızlaştırmaya maruz kalıyor. 2007'de bize dediler ki 'Siz cumhurbaşkanını seçtiremezsiniz, siz kim oluyorsunuz ki cumhurbaşkanını seçiyorsunuz? Onun karısının başı örtülü. O milletin ta kendisi. Bizim istediğimiz adam olacak. Milletten bir adamı seçemezsiniz.' Ondan sonra bizim başımız sıkıştı sizlere geldik siz de dediniz ki 'Tabii ki AK Parti cumhurbaşkanı seçecek' dediniz ve seçtik. Bu ve bunun gibi benzeri bir sürü olay oldu. Ama 17-25 yargı darbesinde ne yaptılar? 'Önce senin oğlunu alacağız sonra da seni, Recep Tayyip Erdoğan'ı alacağız' dediler. Adnan Menderes'i astılar. 20'inci yüzyıl darbelerle ve travmalarla geçti. Özal'ı da belki zehirlediler. Peki bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı bu vesayetçilere teslim edecek mi? Allah sizlerden razı olsun."

- "Yereldeki iktidarla geneldeki iktidarın aynı olması son derece önemli"

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası, milletin desteğiyle yeniden toparlandığını ifade eden Pakdemirli, başka bir Batı ülkesinde böyle bir şey olması durumunda 6 ay ayağa kalkamayacağını söyledi.

Pakdemirli, milletin, ülkenin geçmişte yaşadıklarını unutmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Darbeleri unutmamamız gerekiyor. 28 Şubat'ı unutmamamız gerekiyor. 'Cumhurbaşkanını seçemezsiniz' demelerini unutmamamız gerekiyor. 'Senin başın örtülü, sen üniversiteye girmezsin' demelerini unutmamamız gerekiyor. Bu sebeple milletin iradesinin tecellisinin gerçek adresi olan bu partiye desteğinizin devamı gerekiyor. Bu seçimler bu açıdan da önemli. Bu seçimler iki eksende yürüyor. Hayırlısıyla pazar günü hepimiz sandığa gideceğiz. Sizlerin oyu ne olursa bizim başımızın üzerinde. Biz zaten bunu savunuyoruz. Ama diğer partilere baktığımız zaman terörle kol kola geziyorlar. Teröre siyasi tünel kazan partilerle CHP iş birliği yapıyor. CHP artık ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu parti değil. Bugün itibarıyla milletin gerçek tecellisinin tek adresi AK Parti. Bu anlamda genelde desteğinizin sürmesi son derece de önemli. Yerelde de AK Parti belediyeciliği çok önemli. Neden önemli? İktidar ile muhalefetin bir arada yürüdüğü çok olmuyor. Ben İzmirliyim. Bakan olur olmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bana geldi. Dedim ki 'Ben siyaset yapmayacağım, ne projen varsa getir.' Ben İzmirliyim, işim bittiği zaman İzmir'e döneceğim. İzmir'e hizmet edelim. İster istemez bir çekince mi oluyor nedir ya da projeleri mi yok? Muhtemelen ikincisi. Hiçbir dosya gelmedi. O yüzden yereldeki iktidarla geneldeki iktidarın aynı olması son derece önemli."