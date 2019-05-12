İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir seçim yapıldı, milletin iradesi ortaya çıktı fakat bu iradenin sandıklarda çalındığını, gasbedildiğini ve birtakım Ali-Cengiz oyunlarıyla sandıktan bir başka sonuç çıkarılmaya çalışıldığını gördük ve ispat ettik. Bu kadar yıldır iktidarda olan bir siyasi hareket olarak, bizim tek gücümüz milletimizin gücü olacaktır. Biz sandıktan çıkan kararın üzerine hiç bir şey söylemeyiz. Ancak sandıklarda da milletin iradesinin gasbedilmesine müsaade etmeyiz." dedi. Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programında, Türkiye'nin köşeye sıkışması için İstanbul seçimleri üzerinden yeni bir hava oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. İstanbul yerel seçimlerinin başından bu yana bir genel seçim havasına sokulduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bir seçim yapıldı, milletin iradesi ortaya çıktı fakat bu iradenin sandıklarda çalındığını, gasbedildiğini ve birtakım Ali-Cengiz oyunlarıyla sandıktan bir başka sonuç çıkarılmaya çalışıldığını gördük ve ispat ettik. YSK'nin kararı ile 23 Haziran'da İstanbul halkı yeniden seçime gidecek. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu kadar yıldır iktidarda olan bir siyasi hareket olarak, bizim tek gücümüz milletimizin gücü olacaktır. Biz sandıktan çıkan kararın üzerine hiç bir şey söylemeyiz. Ancak sandıklarda da milletin iradesinin gasbedilmesine müsaade etmeyiz. Onun için yapılan itirazlar değerlendirildi ve bir sonuç ortaya çıktı." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar" Dolmabahçe Tüneli'nde kaza:1 ölü Ardahan'da taş ocağında patlama! Yaralılar var

- "Sonuçta YSK bir yenileme kararı vermiş, baş göz üstüne" Kurtulmuş, "Aynı sandıklarda 4 oy kullanıldı, bir tanesi iptal edildi de neden diğerleri iptal edilmedi?" diye sorulduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir, nereye itiraz varsa onunla ilgili itirazlar değerlendirilir. İkincisi, sandıkların sadece yüzde 10'u yeniden sayıldı, 28 binden, 13 bine düştü fark. Eğer tamamı sayılsaydı sandıklarda sonuç tam tersi bir hale gelecekti. Bütün bunların hepsiyle ilgili kararı YSK verdi. Tam tersi bir karar verseydi, yine ağzımızı açıp, bir şey demezdik çünkü bu ülkede en iyi işleyen müesseselerden birisi sandık müesseseleridir. İtiraz yolu vardır. Bize 'Niye sandıklarda itiraz ediyorsunuz?' diyenler aslında, 'Bu yolsuzlukları görmezden gelin.' diyorlar. Sonuçta YSK bir yenileme kararı vermiş, baş göz üstüne. Milletin kararı en güzel şekilde vereceğine inanıyoruz. Seçim yasasına aykırı olan, sandık kurulu başkanlarının önemli bir kısmının devlet memurlarından değil, birtakım banka, belediye çalışanlarının olmasıdır. Yasaya tamamen aykırıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ABD Dışişlerini ne ilgilendirir? Sözcü kalkıp açıklama yapıyor. Gazetelerdeki açıklamaları bir tarafa bırakıyorum, AB Parlamentosu seçimleri yapılacak, geçtiğimiz haftanın yabancı gazetelerine bir bakın, birinci sayfa, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, AB Parlamentosu'nun seçimleri ile ilgili neredeyse hiçbir gazete bir şey yazmamış. Ne kadar meraklılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Ahmet olsa ne olur Mehmet olsa ne olur? Hani demokrasi, hani halkın kararı, hani hukuki süreçler? Niçin Avusturya'da iki yıl önce yapılan devlet başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına bir tek Batılı'dan itiraz gelmiyor da bir ay sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yenilenmesine itiraz geliyor. Onun için İstanbul seçimi hele yabancı medyaya bakarsanız bulunduğu mevkiden çok daha önemli bir yere gelmiştir." - "El ve gönül birliğiyle yolumuza devam edeceğiz" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın, biri erkek, biri bayan iki önemli liderinin yaptığı açıklamalar da biliyorsunuz medyaya düştü. Diyorlar ki, 'CHP'nin adayı İstanbul'da yenilenen seçimi kazanırsa, bizim yolumuz açılır.' Bütün bunları İstanbul halkının çok iyi değerlendireceğini düşünüyoruz. Biz demokratik bir mücadelede alnının teriyle kazanmış olan bir adayın elindeki mazbatayı alacak güce de sahip değiliz, böyle de bir niyetimiz yok. Önümüzdeki seçimde en güzel değerlendirmeyi milletimizin yapacağına inanıyorum. Türkiye'nin bu istikametinin durdurulmaması, bu yürüyüşünün bozulmaması yeniden güçlü bir Türkiye idealinden sapılmaması gerekir. Bunun için el ve gönül birliğiyle yolumuza devam edeceğiz." Numan Kurtulmuş, bazılarında, "Şöyle bir tokat atalım, kendilerine getirelim." şeklinde bir anlayışın olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Gönüllerinden yeniden Büyük Türkiye idealine inandıkları halde bizim bazı siyasi arkadaşlarımıza kızdıkları için 'Şöyle bir terbiye etmek' istediklerine tanık olduk bazılarının. Bu zaman, Büyük Türkiye idealine çelme takma zamanı değildir. İçimizdeki kırgınlık, küskünlük, eleştirilere hepsine eyvallah. Daha iyi yol yürüyelim diye bunları dinleyip, istifade edeceğiz. Zaman safları sıklaştırma, aynı hedefe doğru mücadele etme zamanıdır. Oklarımızı atıp, kuklayı değil, kuklacıyı vuracağız ve Türkiye'ye müdahale etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Sizlere de büyük gayretler düşüyor. Seçimlerden sonra Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeniden Büyük Türkiye idealinde daha güçlü yürüyeceğiz ve hedeflerimize ulaşacağız."