"15 Temmuz bize gösterdi ki, Türkiye'de hiçbir şey artık 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak. Türkiye artık mutlaka bir sistem değişikliğine gitmeli, her zaman kendisini en kritik noktalarda krizlere sokan, kaosa sokan, darbelere zemin hazırlayan bu sistemden kurtulması gerekiyordu. O yüzden biz sağduyuyu temsil eden AK Parti, MHP ve BBP olarak hep birlikte 'Evet' dedik. Sizler de 'Evet' dediniz ve Allah'ın izni ile 'Evet' galip geldi ve Türkiye yeni sistemle yoluna devam ediyor. Önümüzdeki yerel seçimlere Türkiye ilk defa ittifakla gidiyor."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali her şeyin üzerindedir. Milletimiz de bunun bilincindedir, Kurtuluş Savaşında ve ondan sonraki süreçlerde nasıl 'ülkem var olsun, devletim bölünmesin, milletim güçlü olsun' diye her türlü fedakarlığı yapmış ise bu gün de o fedakarlığı yapacaktır." dedi.

Cumayeri'nde AK Parti, BBP, MHP ve diğer partilerin adaylarının olduğunu anımsatan Destici, "Her adayımıza başarılar diliyorum. İnşallah seçim 31 Mart'ta sona erecek, vatandaşlarımız kimin daha iyi hizmet vereceğine karar verecek. Öncelikle seçimin kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunuyorum." dedi.