“Milletin Sesi Kılıçdaroğlu” Adaylık Sloganı mı?

Ekonomik kriz atmosferinde erken seçim talebini yaygınlaştırmak amacıyla mitingler düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Milletin Sesi Kılıçdaroğlu” sloganının belirlenmesi, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının ön plana çıkması olarak algılanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” yaklaşımıyla Merkez Bankası’nın faiz indirimi politikası yürütmesi üzerine döviz kuru artışına bağlı enflasyonla birlikte Türkiye gündemi ekonomiye kilitlendi. Muhalefet cephesi, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ekonomi başta olmak üzere ülke yönetimini çıkmaza sürüklediğini kaydederek, erken seçim talep ediyor.

Ana muhalefet partisi CHP, erken seçim talebini ülke genelinde meydanlarda halkın talebine dönüştürmek üzere mitingler düzenleyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, “Erken seçim talebi sadece benim, bizim partimizin talebi değildir. Erken seçim talebi, milletin talebidir” diyerek 4 Aralık Cumartesi günü Mersin’den mitingler sürecini başlatacağını açıklamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, “Anayasal hakkımızı kullanarak, ‘hemen seçim, acil seçim’ demek üzere meydanlara iniyoruz” ifadesiyle Mersin’in başlangıç noktası olduğunu vurgulamıştı.

Mersin, aynı zamanda 12 Aralık 2020’de “Ekonomi Masası” adı altında CHP tarafından Türkiye’nin ekonomik sorunlarını yerinde gözlemlemek ve çözüm önerilerini anlatmak üzere yürütülen il ve ilçe gezilerindeki başlangıç noktasıydı. CHP, son bir yıldır Öztrak başkanlığındaki Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ile Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’tan oluşan “Ekonomi Masası” üyeleriyle halkla, esnafla ve iş çevreleriyle buluşuyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde parti yönetimi kadroları ve milletvekilleriyle birlikte Mersin’de tüm vatandaşlara katılım çağrısıyla yapılacak mitingte hem ekonomideki temel sorun olarak Erdoğan’ı hedef alacak hem de iktidar olma iddiasıyla ekonomi için çözüm önerilerini anlatacak.

Kılıçdaroğlu’nun meydanlarda erken seçim için kalabalıkları toplamayı planladığı mitingler içinse artık “Milletin Sesi Kılıçdaroğlu” sloganı kullanılacak.

Yerel seçimlerdeki “Mart’ın sonu bahar”, “Herşey çok güzel olacak” gibi CHP’nin parti kurumsal kimliğini simgeleyen sloganlar yerine “Milletin Sesi Kılıçdaroğlu” sloganının tercih edilmesi ise Ankara kulislerinin yanısıra siyasal iletişim uzmanları tarafından “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” işaret fişeği olarak yorumlandı. Aynı zamanda “Millet İttifakı” taşıyıcısı olma durumu da vurgulandı.

Sevilay Çelenk: Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu ise slogan kulağa isabetli geliyor

İletişim bilimci ve akademisyen Sevilay Çelenk, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde “ben” ifadesiyle konuştuğuna dikkat çekti. “Milletin Sesi” sloganı için “Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu diye düşündüğümüzde bu slogan isabetli bir ifade gibi görünüyor” diyen Çelenk, Kılıçdaroğlu’nun

son dönemde ana muhalefet partisi genel başkanından ziyade liderlik konumunu da daha fazla vurgulayarak kendisini ön plana aldığını ve bunun da siyaset analizi yapanların altını çizdiği bir durum olduğunu ifade etti.

Son aylarda Kılıçdaroğlu’nun evinde çalışma odası ve mutfağında gençlere, halka seslendiği görüntülü açıklamalarını anımsatan Çelenk, “Mutfakta gençlere seslenmeyi başarılı buluyorum. Eşiyle beraber ev ortamında mesaj vermesi samimi görünüyor. Örneğin gençlerce ağırlıklı kullanılmakta olan sosyal medya uygulaması Twitch’te yayına katıldı. Gençlere hitap etmesi bakımından bu görüntülü açıklamalar, yayınlar önemli ama bundan da öte son dönemki ev ortamındaki açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu’nun nasıl sade bir hayat yaşadığı ön plana çıkıyor. Esasen bu sadelik her kesime sesleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ve AKP’nin yolsuzluk ile şatafat ile sarmalandığı süreçte mütevazı hayatıyla Kılıçdaroğlu’nun hayatındaki sadeliği halkın her kesimine hitap ediyor görünüyor” dedi. Bu açıklamalarında ve son dönem kürsü konuşmalarında Kılıçdaroğlu’nun “ben” diye konuştuğunu da söyleyen Çelenk, “Liderliğini konumlandırma ön plana çıkmıştı son konuşmalarında. Şimdi de mitingler için ‘Milletin Sesi Kılıçdaroğlu’ sloganıyla parti olarak CHP kimliği yerine lider Kılıçdaroğlu vurgusu yapılıyor gibi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusuysa bu slogan daha doğru ifade gibi görünüyor. Kısacası attığı son adımlarla, farklı kesimlere seslenmesiyle ve yine son olarak kadın hakları için kadın örgütleriyle yakın iletişim kurarak tavır almasıyla birçok temel toplumsal meseleye hakim ve ilgili bir lider kimliği ön plana çıkıyor gibi” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca “helalleşme çağrısı” açıklamasını da anımsatan Çelenk, bunun kimilerince “katı bir muhafazakar kesimi çok fazla dikkate alma” eleştirisiyle karşılandığını da hatırlattı. Seküler bakış açısıyla “özür dileme” vs. yerine “helalleşme” kavramı kullanmasının eleştiri almakla birlikte Çelenk, bunun muhtemelen kapsayıcı bir ifade olarak görüldüğünü, artısını, eksisini CHP’nin parti düzeyinde değerlendirmiş olması gerektiğini ifade etti.

Suat Özçelebi: “Adaylık yapı taşı ama Millet İttifakı taşıyıcılığı da vurgulanıyor”

Siyasal iletişim danışmanı Suat Özçelebi de, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayarak, Mersin’den başlayacak mitingler süreciyle ilgili CHP’nin “Milletin Sesi Kılıçdaroğlu” sloganını kullanacak olması için Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olduğu görüşünü destekledi, ancak aynı zamanda “Millet İttifakı” kapsamında da düşünmek gerektiğini söyledi.

Muhalefet cephesi tarafından 24 Haziran 2018 genel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ardından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde “Millet İttifakı” işbirliğine imza atıldığını anımsatan Özçelebi, şimdi bu slogan ile birlikte “millet” kavramını CHP’nin iktidarı erken seçimi zorlama kampanyasında ana eksene oturtmayı planladığını ifade etti.

Siyasal iletişimciler gözüyle kavramsal eksen kurgulaması yapıldığını kaydeden Özçelebi, “Bu millet kavramı da siyasal iletişim eksenine oturmuş durumda. Kılıçdaroğlu’nun bu tür adaylık için de ‘Milletin Sesi’ biçiminde kurgulanması, elbette mümkün. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, bu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda belediye başkanları için seçim vaatleri doğrultusunda kentleri yönetmelerini istediğini söyledi. Meral Akşener de adaylıktan çekilince geriye sadece Kılıçdaroğlu kaldı ve aday olacak izlenimi yarattı. Ben de o izlenim var” dedi.

Ancak CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun sürprizlere de açık bir liderlik sergilediğini söyleyen Özçelebi, 2019’daki seçimlerde de siyasetçilerde çok sıkça gözlemlenen ego, kibir gibi özellikleri geri planda tutmayı başardığını gösterdiğini ifade ederek, “O yüzden de bütün bunlara rağmen eğer Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını düşünürse Kılıçdaroğlu’nun başka bir çözüm arayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu sloganı da sadece Kılıçdaroğlu’nun adaylık yapılandırması olarak görmüyorum ama bu mevcut zamanı da boş geçirmiyor. Yani aynı zamanda kendi adaylığına inanırsa, kazanacağına ikna olursa Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olacaktır. Gerçekçi bir lider olduğunu 2019’da gösterdi. Bu slogan gibi adımlar da bu adaylığın yapı taşlarına dönüştürülecektir. Ama şu anda tamamen o karar ile belirlenmiş bir slogan olarak görmüyorum” diye konuştu.

Parti kurumsal kimliğini simgeleyen “Herşey çok güzel olacak” gibi sloganlar yerine doğrudan lider ve şahıs vurgulu bir slogan seçilmesini sorduğumuz Suat Özçelebi, “Buradaki farklılık artık Kılıçdaroğlu ve CHP, bir ittifakın taşıyıcısı olduğunu göstermeye çalışıyor. Şu anda altı parti çalışmalar yapılıyor ve bu nedenle de ittifakı önceleyen bir slogan seçimi yapıldığını ve bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun mutfak paylaşımı: “Mutfak duygusal bağ kurmak için ortak payda”

Suat Özçelebi, Kılıçdaroğlu’nun mutfağından, evinde yaptığı paylaşımları da değerlendirerek, iktidar partisinin “kutuplaşma” tercihiyle etnik ve dini kimlikler üzerinden siyaset yürüttüğünü, ancak Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefetin son bir yıldır buna yanıt vermediğini aktardı. Kılıçdaroğlu’nun sosyal kimliklere yani ev kadınlarına, çiftçilere, esnafa seslendiğini anlatan Özçelebi, “Siyasal iletişimde duygusal bağ ortak payda ile oluşur. Siz ortak payda ile topluma daha fazla mesajlarınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda liderin de kendisini ortak paydanın parçası olarak göstermesi gerekir. Mutfak ise, bu ortak paydanın, kaynamayan tencerenin, mutfak yangının bir parçası. CHP Genel Başkanı da bu ortak paydandan duygusal bir bağ kuracak şekilde kutuplaşmanın parçası olmadan kendi hedef kitlelerini seçerek mutfağı kullanıyor. Dolayısıyla kutuplaşmayı reddederek bütün seçme tabanına hitap edeceği bir alan yarattı” analizini paylaştı.

Özçelebi, muhalefet cephesindeki erken seçim talepli kampanya yürütme stratejisi hakkında, muhalefetin şimdi erken seçim sürecine seçmenleri de katmak üzere sahaya indiğine işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ekonomik sorunlara öneriler sunduğunu ve elektrik faturalarındaki TRT için payın kaldırılması gibi sonuçlar elde ettiğini anlatan Özçelebi, “Dolayısıyla halkta iktidarca yapılamayanları muhalefet öneriyor izlenimi yaratıyor. Şimdi mitingler ile bu öneriler ile birlikte erken seçim talebi seçmenlere aktarılacak. Böylece erken seçim talebi daha somutlaşacak. Bu arada muhalefet, güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlıklarını tamamlayacak. İnandırıcılık bakımından adaylaşma ile ilgili de daha rahat bir zemin yaratacak. Bizim ilkbahardan sonra bu konuları daha net görebileceğimizi düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

