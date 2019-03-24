HABER

"Milletin teveccühü Cumhur İttifakı’ndan yana"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa’da milletin teveccühünün Cumhur İttifakı’ndan yana olduğunu söyledi.AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Osmangazi ilçesi Soğanlı ve Panayır mahallelerinde esnaf ziyareti yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa’da milletin teveccühünün Cumhur İttifakı’ndan yana olduğunu söyledi.
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Osmangazi ilçesi Soğanlı ve Panayır mahallelerinde esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Mesten, gittiği her yerde teveccüh ile karşılandı. Seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden Mesten, “Bütün hızımızla çalışmaya devam ediyoruz. Gecemizi, gündüzümüze katarak girilmedik ev, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya gayret ediyoruz. Seçimler bizim açımızdan bereketli geçiyor. Osmangazi ilçemizde de bugün pek çok mahallemizi dolaştık” dedi.
Bursa’nın kendileri açısından AK Parti’nin kalesi olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini dile getiren Mesten, “Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerimizin tamamını Cumhur İttifakı’nın alacak. Milletimizden Cumhur İttifakı’na olan bu enerjiyi alıyoruz. Milletimizin teveccühü Cumhur İttifakı’ndan yana. Bursalılar bu zamana kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında sapasağlam durdu. Bu seçimlerde de duracağından eminim” diye konuştu.

"Milletin teveccühü Cumhur İttifakı’ndan yana"

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.