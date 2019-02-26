"Milletin 'zillet ittifakı' diyeceğini bildikleri için ortaklığı açıklamıyorlar"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kendilerine 'Millet İttifakı' diyorlar ama bu ortaklık ortaya çıktığında milletin onlara 'zillet ittifakı' diyeceğini bildikleri için bu ortaklığı açıklamaktan çekiniyorlar." dedi.

Dönmez, Kastamonu'nun Daday ilçe meydanında partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktıklarını dile getiren Dönmez, "Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunda o gün İstanbul bir megapol, megakent değil, mega köydü. Sorunlarla boğuşuyordu. Çöp, çamur, çukur, susuzluk, yolsuzluk ve hava kirliliği almış başını gidiyordu. O dönem biz hava kirliliğiyle mücadeleyle ilgili bir görev aldık." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ı süresi dolmadan görevinden uzaklaştırdıklarını anlatan Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasetten uzaklaştırmak için 5 yıllık süresi dolmadan görevden alıp mahkum ettiler ama biliyorsunuz, o mahkumiyet kağıtta kaldı. Milletin sinesinde, gönlünde mahkumiyetin hiçbir izi kalmadı. Bu millet onun yolunu açtı. Başbakan, Cumhurbaşkanı oldu. Sadece bu coğrafyada değil, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir lider oldu. Nerede bir mağdur, mazlum millet varsa yardımına koştu." diye konuştu.