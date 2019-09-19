Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar, kahramanlık destanlarıyla beraber yaşar. Kahramanları olmayan bir milletin, istiklalinden de istikbalinden de hiçbir şekilde emin olamayız." dedi.

Bakan Selçuk, Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla bir otelde yemekte bir araya geldi.

Vatan ve istiklal yolunda canlarını veren tüm şehitlerle ahirete irtihal eden gazileri rahmetle minnetle yad eden Selçuk, "Canı pahasına vatan müdafaasına koşan siz değerli kardeşlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunmak isterim." diye konuştu.

Selçuk, gazilerin milletin gönlünde mümtaz bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bizler de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kahraman gazilerimizin, ailelerimizin, şehit yakınlarımızın sadece bugün değil, 365 gün her an yanınızda olmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türk milletinin gazi millet şanına layık olduğunu, bunu İstiklal Savaşı'nda da 15 Temmuz'da da en güzel şekilde gösterdiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: