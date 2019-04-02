Milletlerarası anlaşma

Türkiye ile Küresel Çevre Fonunun uygulayıcı kurumu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasındaki Küresel Çevre Fonu Hibe Anlaşması, Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 Şubat 2019 tarihli hibe anlaşması, "Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi" hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye'ye 222 milyon 300 bin avro kredi vermesini şartlara bağlıyor.

Diğer yandan bu anlaşmaya göre Dünya Bankası, 2 milyon ABD dolarını geçmeyecek şekilde bu projeye hibe sağlayacak.

