Milletlerarası anlaşma

Türkiye ile Kosta Rika arasında Ortak Ticaret Komitesi kurulacak.

Buenos Aires'te 10 Aralık 2017'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Ticaret Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zabtı"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki ülke arasında kurulacak Ortak Ticaret Komitesi ile ticaret, ekonomik ilişkiler ve yatırım iş birliğinin karşılıklı yarar esasında teşvik edilecek. Bu kapsamda ticaret fuarları, heyetler, sergiler, seminerler gibi tanıtım faaliyetlerine ilişkin kolaylık sağlanacak.

Ortak Ticaret Komitesi ile ayrıca Türkiye ve Kosta Rika arasında yatırım iş birliğini genişletecek yeni alanlar bulunması hedefleniyor.

