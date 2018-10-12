Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi arasında sağlık alanında iş birliği yapılmasında dair anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ve DSÖ arasında 19 Nisan 2018 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Arasındaki İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2018/2019"a göre, taraflar arasındaki iş birliği kapsamında süregelen programlar ve halk sağlığı öncelenerek, antibiyotiklerin akılcı kullanımı, anne-çocuk sağlığı, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin herkese sunulabilmesi, sağlık bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi, bulaşıcı tehditler yönetimi ve acil durumlara hazırlık gibi konulara öncelik tanınacak.

Öte yandan 3 Haziran 1975 tarihli "Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi" ile 24 Ocak 1989 tarihli "Hayvanların Uluslararası Nakil Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol"ün feshedilmesine ve Türkiye Cumhuriyeti adına 4 Şubat 2004 tarihinde imzalanan ve 5 Nisan 2018 tarihinde kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin ilişik çekince ve beyanlarla birlikte onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gözden geçirilen sözleşmede, hayvanların sağlıkları korunarak taşınması, taşımacıların yetkilendirilmesi, hazırlık aşaması, refakatçiler, kontrol, belge, muamele ve bakıma dair hükümler yer aldı.

