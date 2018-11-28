Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye ile Moğolistan arasında askeri alanda iş birliği yapılmasına yönelik anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.
Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da 2012'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol" onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.
Protokol kapsamda, iki ülkenin askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliği yapması öngörülüyor.
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