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Milletlerarası anlaşmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye ile Azerbaycan arasında personel mübadelesine ilişkin imzalanan protokol Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke arasında geçen nisanda Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Personel Mübadelesine İlişkin Protokol" kapsamında, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
askeri iş birliği Azerbaycan Resmi Gazete Türkiye

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