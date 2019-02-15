Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mutabakat zaptıyla denizcilik alanında iş birliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Mart 2013'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Türk özel denizcilik şirketleri ile Yunan özel denizcilik şirketleri arasında ortak taşımacılık alanında iş birliğinin yanı sıra Türk limanları ile Yunan limanları arasında konteyner ve Ro-Ro taşımacılığı için düzenli deniz hatlarının kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de deniz turizmini geliştirmek için kurvaziyer gemilerinin, her iki tarafın limanlarına uğramaya teşvik edilmesi suretiyle iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

