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Milletlerarası anlaşmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye, İran ve Katar ile sağlık ve tıp alanında, Hırvatistan ile kültür ve sanat alanında iş birliği yapacak.

Ankara'da 20 Aralık 2018'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" ile 18 Aralık 2016'da Trabzon'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye İran ve Katar ile sağlık hizmetleri sistemlerinin geliştirilmesi, istatistiki bilgiler, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, sağlık araştırmaları, ilaç, eczacılık ve tıbbi ilaçlar ile sağlık turizmi gibi alanlarda tecrübe paylaşımı, bilgi aktarımı ve iş birliği yapacak.

Ankara'da 16 Ocak 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2019-2021 Yılları İçin Kültür ve Sanat Alanlarında İşbirliği Programı"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye ve Hırvatistan, milli kütüphaneler arasındaki iş birliğini teşvik edecek, kütüphanecilik alanında bilimsel toplantılara iki ülke bilim insanlarını davet edecek ve karşılıklı menfaat sağlayan projelerde iş birliği yapacak.

Bunların yanı sıra Londra'da 14 Ağustos 2006'da imzalanan ekli "Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü"nün onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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