Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye'nin Çin ile haritacılık ve coğrafi bilgi alanlarında, Özbekistan ile turizm alanında iş birliğine dair ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ve Çin arasında 23 Ağustos 2017'de Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Harita Genel Komutanlığı ile Çin Ulusal Ölçme, Haritacılık ve Coğrafi Bilgi İdaresi Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması" Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, her iki ülkede sürdürülebilir kalkınma için coğrafi bilgiyi yönetme ve sağlama konusunda benzer sorumlulukları yerine getiren ulusal yetkili makamlar, coğrafi bilgi yönetimi alanında bilimsel ve teknik iş birliğini güçlendirme ve ilerletme konusunda bazı hususlarda anlaştı.

Teknoloji ve kalkınma amacıyla her iki tarafın kullanımı için bilginin mübadelesini amaçlayan anlaşmaya göre, iş birliği çerçevesinde ortak üretim programlarının yürütülmesi ile kartografik, jeodezi ve jeofizik gelişmelere, üretim süreçlerine ve tekniklerine ilişkin teknoloji bilgisi değişimleri dahil olmak üzere karşılıklı teknik destek de sağlanacak.