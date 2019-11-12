Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye'nin Bangladeş ile tarım alanında imzaladığı mutabakat zaptı ve Kırgızistan ile yaptığı sağlık anlaşmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da Nisan 2012'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı"nın ilişik notalarla onaylanması kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu kapsamda, iki ülke tarım bilimi ve teknolojisi, tarımsal yayım ve hayvancılık, balıkçılık ve hayvan sağlığı araştırmaları gibi alanlarda iş birliği yapacak.

- 50 Kırgız vatandaşa daha Türkiye'de ücretsiz tedavi

Cenevre'de 20 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara'da 3 Haziran 2014'te İmzalanan Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması" ek protokolü onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırgızistan'a sağlanan tedavi kontenjanına ek olarak 50 Kırgız vatandaşının daha Türkiye'de ücretsiz tedavisi sağlanacak.

