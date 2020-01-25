Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin bazı ülke ve uluslararası teşkilatlarla yaptığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkındaki Karar"a göre, İstanbul'da yerleşik çalışacak İİT Tahkim Merkezi'nin ve görevlilerinin sahip olacağı statü, imtiyaz ve muafiyetler tanımlanacak.

"Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkındaki Karar"a göre, Türkiye, karşılıklı iş birliği içinde Asya ülkelerinde verimliliği artırmayı hedefleyen söz konusu teşkilatın kuruluş anlaşmasına katılacak.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkındaki Karar"a göre, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği teşvik edilecek.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Su Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkındaki Karar"a göre, iki ülke arasında söz konusu alanda eşitlik ve karşılıklı yarar çerçevesinde bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı yoluyla iş birliği yapılacak.

Diğer yandan, "Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Ürünlerinde Ticaret Düzenlemelerinin Tadil Protokolü ve Türkiye ile İzlanda Tarım Ürünleri Ticaretine Dair Anlaşmanın Tadil Enstrümanının 1 Aralık 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkındaki Karar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

