Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Ekim 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması" kapsamında, iki ülke sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliği yapacak ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

Doha'da Kasım 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke sanayi ve teknoloji kabiliyetlerinin güçlendirilmesi kapsamında iş birliği yapacak.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na göre, iki ülke, kentsel dönüşüm, mekansal planlama ve akıllı şehirler stratejisi gibi alanlarda iş birliği yoluna gidecek.

Mogadişu'da 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" kapsamında, toplam gelir ve gelirin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelir üzerinden alınan vergiler olarak kabul edilecek.