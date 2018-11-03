Milletlerarası antlaşmalar

Türkiye ile Sırbistan, Moldova, Tunus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya ve Madagaskar arasında çeşitli alanlarda yapılan anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Sırbistan arasında Ekim 2017'de Belgrad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehir Planlamacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, taraflar şehir planlama ve yapı denetimi gibi alanlarda bilgi, teknoloji ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Ankara'da 14 Mayıs'ta imzalanan "Türk-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü" kapsamında, iki ülke dış ticaret hacmi ve uluslararası kara yolu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin istatistiki veri teatisinde bulundu.

Tunus'ta Haziran 2013'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolü"ne göre, iki ülke düzenleyecekleri çeşitli eğitim programlarıyla polis eğitimi alanındaki iş birliğini güçlendirecek.

- Terörle mücadele ve savunma alanında iş birliği