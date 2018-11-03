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Milletlerarası antlaşmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Sırbistan, Moldova, Tunus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya ve Madagaskar ile çeşitli alanlarda yaptığı anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Sırbistan, Moldova, Tunus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya ve Madagaskar arasında çeşitli alanlarda yapılan anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Sırbistan arasında Ekim 2017'de Belgrad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehir Planlamacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, taraflar şehir planlama ve yapı denetimi gibi alanlarda bilgi, teknoloji ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Ankara'da 14 Mayıs'ta imzalanan "Türk-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü" kapsamında, iki ülke dış ticaret hacmi ve uluslararası kara yolu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin istatistiki veri teatisinde bulundu.

Tunus'ta Haziran 2013'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolü"ne göre, iki ülke düzenleyecekleri çeşitli eğitim programlarıyla polis eğitimi alanındaki iş birliğini güçlendirecek.

- Terörle mücadele ve savunma alanında iş birliği

Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında Kasım 2012'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması"na göre, taraflar uluslararası mevzuatlara uygun şekilde terör, organize suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği yapacak.

Ankara'da 16 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması"na göre, taraflar arasında askeri eğitim alanında iş birliği mekanizmaları tesis edilecek.

Türkiye ile Madagaskar arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması" kapsamında, iki ülke arasında savunma sanayi, askeri istihbarat, askeri tıp ve sağlık hizmetleri alanlarında iş birliği yapılması hedefleniyor.

Öte yandan, "2016 Yılı Türkiye Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No'lu Değişiklik" ilişik notalarla onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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