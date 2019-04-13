HABER

Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 22:12 | Son Güncelleme

Kongrede, 12 ülkeden 230 akademisyen tarafından 250 sözlü ve yazılı tebliğ sunuldu

Kastamonu Üniversitesince (KÜ) düzenlenen "2. Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi" sona erdi.

Kongrenin sona ermesi dolayısıyla Tarihi Kurşunlu Han'da gala programı düzenlendi.

Kongre Koordinatörü Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede 12 ülkeden 230 akademisyen tarafından yaklaşık 250 sözlü ve yazılı tebliğ sunulduğunu söyledi.

Kongrede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sönmez, "Mühendislik, ziraat, veterinerlik, yaşam bilileri ve bağlı alanlarda tebliğler vardı. Bu tebliğler bilimsel bilginin paylaşılması açısından önemli araştırmalara temel teşkil edecek şekildeydi. Uluslararası bir çalışma olması nedeniyle genel bilimsel konuların hepsi tartışıldı." dedi.

Önümüzdeki yıl kongrenin farklı bir ülkede yapılacağını anlatan Sönmez, "Kongrenin ilki Kastamonu'da yapıldı. İkincisi yine bizde oldu. Önümüzdeki yıl ise Kastamonu Üniversitesi organizasyonunda Ukrayna'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Sönmez, kongreye katılımın oldukça yoğun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"2 yıldır bilim insanları teveccüh gösteriyor. Kastamonu Üniversitesinin bu konulara ev sahipliği yapmasından da ayrıca memnunuz. Kongre sonunda Kastamonu Üniversitesinin birçok üniversite ile ortak çalışma yürütmesi için kararlar alındı. Bunların başında özelikle teknoloji alanında önde gelen ülkelerden Japonya ve Malezya gibi ülkeler var. Rusya, Moldova ve Ukrayna gibi Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde zirai ve balıkçılık alanında çalışmalarımız vardı. Bunların derinleştirilmesi kararı alındı. Filipinliler ile de hem zirai hem balıkçılık hem de ormancılık alanlarında ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı."

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Kazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadıKazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadı
Avrupa Birliği ülkelerinin Büyük Elçileri Hatay’daAvrupa Birliği ülkelerinin Büyük Elçileri Hatay’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi gala KASTAMONU Kongre

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Erzurum’da iki aile arasında kız alma kavgası! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Gaziantep’te sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Tam 67 bin 392 adet! Hepsi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.