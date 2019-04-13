Kastamonu Üniversitesince (KÜ) düzenlenen "2. Milletlerarası Mühendislik ve Hayat Bilimleri Kongresi" sona erdi.

Kongrenin sona ermesi dolayısıyla Tarihi Kurşunlu Han'da gala programı düzenlendi.

Kongre Koordinatörü Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede 12 ülkeden 230 akademisyen tarafından yaklaşık 250 sözlü ve yazılı tebliğ sunulduğunu söyledi.

Kongrede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sönmez, "Mühendislik, ziraat, veterinerlik, yaşam bilileri ve bağlı alanlarda tebliğler vardı. Bu tebliğler bilimsel bilginin paylaşılması açısından önemli araştırmalara temel teşkil edecek şekildeydi. Uluslararası bir çalışma olması nedeniyle genel bilimsel konuların hepsi tartışıldı." dedi.

Önümüzdeki yıl kongrenin farklı bir ülkede yapılacağını anlatan Sönmez, "Kongrenin ilki Kastamonu'da yapıldı. İkincisi yine bizde oldu. Önümüzdeki yıl ise Kastamonu Üniversitesi organizasyonunda Ukrayna'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Sönmez, kongreye katılımın oldukça yoğun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: