"Milletlerarası standartlarda tahkim merkezine sahibiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC'ın Türkiye için çok önemli bir fırsat olarak öne çıktığını belirterek, "Biz milletlerarası standartlarda bir tahkim merkezine sahibiz. İstanbul'da bir finans merkezi hayal ediyorsak bu hayalin içinde mutlaka ISTAC olmalıydı." dedi.

Akıncı, Işık Üniversitesi Maslak kampüsünde düzenlenen 7. İstanbul Finans Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Londra, Dubai, Hong Kong ve New York gibi dünyadaki bütün finans merkezlerinin arkasında çok güçlü bir tahkim merkezi bulunduğunu ifade etti.

Doğrudan yatırımcının bir ülkeden çıkış kararı almasının çok ciddi ve hızlı olmayan bir süreç olduğunu aktaran Akıncı, finans giriş ve çıkışlarının ise bir bilgisayar tuşuna basmak kadar kolay gerçekleştiğini vurguladı.

Akıncı, dünyadaki tüm finans merkezlerinin; "güzel finans ürünleri", "dünya standartlarında donanım" ve "milletlerarası standartlarda hukuki güvenlik ve hizmet" sağlandığını söylediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: