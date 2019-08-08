"Milletleri diğer milletlerden ayıran en önemli unsur musiki dili"

İSTANBUL (AA) - Türk dünyası müziklerinin önemli ismi Bünyamin Aksungur, "Milletleri diğer milletlerden ayıran en önemli unsur, kültür yani yaşama biçimi, konuşma biçimi ve duygularını anlattığı musiki dilidir." dedi.

Yeni Dünya Vakfı'ndaki Babıali Enderun Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen "Gönül Coğrafyamızdan Sesler, Hatıralar" başlıklı programı, yazar Mehmet Nuri Yardım yönetti.

Türk dünyasından sevilen türküleri hem çalıp söyleyen hem de hikaye ve anlamlarına değinen Aksungur, müzikseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Katılımcıların müzik kültürüyle ilgili sorularını da cevaplayan Aksungur, musikinin ezandan selaya kadar hayatın her aşamasında var olduğunu ifade etti.

- "Hayata müziğimizle tercüman olmuşuz"

Dünyada müzik olarak Türk milletinden zengin bir millet olmadığını dile getiren Aksungur, "Doğumda kulağına ezan okuyarak çocuklarımıza isim koyuyoruz, orada bizim müziğimiz musiki namelerimiz var. Öldüğümüz zamanda da sela okunarak ölümümüz duyuruluyor, orada da musiki namelerimiz var." diye konuştu.