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Millet’te Aktaş rüzgârı esti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet Mahallesi’nde coşkulu kalabalık tarafından alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.Millet Mahallesi’nde yüzlerce vatandaş tarafından büyük sevgi seli, meşale ve alkışlar eşliğinde karşılanan Aktaş, gördüğü ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Millet’te Aktaş rüzgârı esti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet Mahallesi’nde coşkulu kalabalık tarafından alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.
Millet Mahallesi’nde yüzlerce vatandaş tarafından büyük sevgi seli, meşale ve alkışlar eşliğinde karşılanan Aktaş, gördüğü ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz’ın seçim irtibat bürosu açılışına katılan Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, “Ben kimseye iftira atmıyorum. Nüfusu 500 bine yakın olan bir ilçede hem de Bursa’nın rantı en yüksek ilçesinde 20 yıl belediye başkanlığı yaptın, 20 tane değil 10 tane projeyi yazar mısın? Yok. her yıl bir tane proje yapsanız 20 yılda 20 tane projeniz olur. Anlatabilecek hiçbir şeyi yok. tabelalara yazmış, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz hep beraber Bursa’yız.Var olan sıkıntıları imar meselesinden başlamak kaydıyla halletmezseniz ne doğalgaz, ne sağlık merkezi, ne park ve alt yapı hallolur. Önce planı halledeceğiz. Müracaatlarımızı yaptık. Projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Millet Mahallesi çok büyük. Yolun üstü ve altı olmak üzere niçin ikiye bölmeyelim? Millet Mahallesi’nd yolun altında sıkıntı var. Doğalgaz yok, imarla alakalı sıkıntılar var. Kesinlikle ve kesinlikle bunları halletmek sizim boynumuzun borcudur” dedi.

Millet’te Aktaş rüzgârı esti

Millet’te Aktaş rüzgârı esti

Millet’te Aktaş rüzgârı esti

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