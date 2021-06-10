"Milletten Umudunu Kesenler Suç Örgütlerine Bel Bağladı"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi’nde müsilaj, altyapı, çevre projeleri gibi konularla ilgili açıklamalarının yanı sıra muhalefete de sert eleştirilerde bulundu.
Erdoğan, Marmara'yı saran deniz salyasıyla ilgili olarak, "Haliç'i nasıl temizlediysek, Marmara'yı da öyle temizleyeceğiz” mesajını verdi
Çevreyle ilgili projelere değinen Erdoğan, "Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerden yedi düvele karşı verdiğimiz mücadelelerden başka konu yoktur. Her ay onlarca yol, tünel, köprü, sulama tesisleri, baraj, millet bahçesi, TOKİ açılışı yapıyoruz, bunların gözü var ama görmüyor. Beni milletim duyuyor ya yeter" şeklinde konuştu.
Muhalefeti hedef alarak, “Milletin umudunu kesenler şimdi de suç örgütlerine bel bağladı” diyen Erdoğan, muhalefetin ülkedeki ekonomik şartların zorluğuyla ilgili yorumlarına da sert tepki verdi.
“Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin”
"Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı ayrıca, "Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil, onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor. Rizeli’yim. Trakya'dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki" ifadelerini kullandı.
“Milletten umudunu kesenler şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumda”
Erdoğan ayrıca, organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in yurt dışından yayınladığı videolarda ortaya attığı iddiaların soruşturulmasına yönelik muhalefetin talep ve çağrılarına, “Organize suç örgütlerinin malzemelerini meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri görünce üzülüyoru" diyerek yanıt verdi.
Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirisinde, Erdoğan, “İftiraların peşinden gitmek kendini oraya layık görenlerin işi” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletten umutlarını kesenler, terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar” dedi.