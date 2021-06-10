"Milletten Umudunu Kesenler Suç Örgütlerine Bel Bağladı"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi’nde müsilaj, altyapı, çevre projeleri gibi konularla ilgili açıklamalarının yanı sıra muhalefete de sert eleştirilerde bulundu.

Erdoğan, Marmara'yı saran deniz salyasıyla ilgili olarak, "Haliç'i nasıl temizlediysek, Marmara'yı da öyle temizleyeceğiz” mesajını verdi

Çevreyle ilgili projelere değinen Erdoğan, "Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerden yedi düvele karşı verdiğimiz mücadelelerden başka konu yoktur. Her ay onlarca yol, tünel, köprü, sulama tesisleri, baraj, millet bahçesi, TOKİ açılışı yapıyoruz, bunların gözü var ama görmüyor. Beni milletim duyuyor ya yeter" şeklinde konuştu.

Muhalefeti hedef alarak, “Milletin umudunu kesenler şimdi de suç örgütlerine bel bağladı” diyen Erdoğan, muhalefetin ülkedeki ekonomik şartların zorluğuyla ilgili yorumlarına da sert tepki verdi.

“Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin”