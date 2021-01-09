Milletvekileri belediye meclis grubuyla bir araya geldi

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Belediye Meclis Üyelerinin katıldığı toplantıda 2020 yılının genel bir değerlendirmesi yapıldı. Çorum’da kazandırılan yatırım ve hizmetlerin yanı sıra belediye hizmetlerinin de görüşüldüğü toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, ağırlıklı olarak birlik ve beraberlik halinde hareket edildiğinde elde edilen kazanımlara dikkat çekti. Partililer olarak birlikte hareket etmek zorunda olduklarının altını çizen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği mücadeleyi anlatarak, yerelde temsilcileri olarak ona yakışır ve güç verecek şekilde davranmak zorunda olduklarını dile getirdi. Çorum’a 2020 yılında önemli kazanımların sağlandığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, özellikle de büyükşehirler dışında Çorum ölçeğinde hiçbir kentte olmayan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin çok büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 2 yıldır görev yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da samimi bir şekilde çalıştığını anlatan Milletvekili Ceylan, başarılı ve önemli hizmetlerin de yavaş yavaş hayata geçiriliyor olmasının görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Belediye Meclis üyelerini de Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yönetimine verdiği katkıdan dolayı tebrik eden Milletvekili Ceylan, meclis grubundan birlik ve beraberlik ruhunu bozmadan çalışmaya devam etmelerini istedi.

Milletvekilleri olarak Ankara’da Çorum’a ne kazandırabiliriz düşüncesiyle birlik beraberlik içerisinde hareket ettiklerini anlatan Ceylan, "Bizim derdimiz millet. Bizim derdimiz bayrak, bizim derdimiz vatan, bizim derdimiz Türkiye, bizim derdimiz Çorum. Bu doğrultuda çalışmayı hep birlikte sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

Diğer milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın da birer konuşma yaptığı toplantıda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

