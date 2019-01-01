Milletvekili annenin terör kurbanı oğluna hasreti dinmiyor

Terör saldırısında oğlunu şehit verdikten sonra birkaç ay ne yapacağını şaşırdığını belirten Eronat, "Ağıt yakarak oturacak karakterde bir insan değildim. Bir şeyler yapmalıydım. Silah alıp dağa çıkacak halim de yoktu. Ben de çareyi siyasette buldum." dedi.

Saldırıda üniversite sınavına hazırlanan tek evladı 17 yaşındaki Eren Şahin'i şehit veren Milletvekili Oya Eronat da aradan geçen zamana rağmen bu acıyı derinden yaşıyor.

Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da 11 yıl önce merkez Yenişehir ilçesinde bir dershane önünde askeri servis aracının geçişi sırasında düzenlediği bombalı saldırının her yıl dönümünde, hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıdan yaralı kurtulanların acısı tazeleniyor.

Eronat, gerçekleri insanlara anlatmak istediğini dile getirerek, evlat kaybetmenin ne olduğunu, terör örgütünün insanları nasıl etkilediğini, hayatları nasıl mahvettiğini anlatmak istediğini söyledi.

"Nasıl çare ve çözüm bulabiliriz, çocukları nasıl koruyabiliriz diyerek yola çıktım. Hiç pişman değilim. İyi şeyler yapmak istedim." ifadelerini kullanan Eronat, bütün çocukların yaşaması için mücadele verdiğini, bu mücadeleyi sürdürdüğünü aktardı.

Eronat, bir dönem AK Parti Genel Merkezinde şehit yakınları ve gazilerle ilgilenen bir birim olan sosyal politikalar başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak, Türkiye'deki bütün şehit yakınları ve gazilerin kendisini aradığını, onların sorunlarıyla ilgilendiğini bildirdi.

Çözülen her sorunun kendisini manevi olarak çok rahatlattığını ifade eden Eronat, "Bunların dışında evladı dağda olan ailelerden de gelen telefonlar oldu. PKK'ya yardım ve yataklıktan cezaevinde yatan insanlardan gelen mektuplar oldu. Onlara da çare bulmaya çalıştım. Çünkü insanlar pişman olmuşsa şans vermekte fayda var. Onları kazanmak lazım." diye konuştu.