Milletvekili annenin terör kurbanı oğluna hasreti dinmiyor

Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da 11 yıl önce merkez Yenişehir ilçesinde bir dershane önünde askeri servis aracının geçişi sırasında düzenlediği bombalı saldırının her yıl dönümünde, hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıdan yaralı kurtulanların acısı tazeleniyor.

Çözülen her sorunun kendisini manevi olarak çok rahatlattığını ifade eden Eronat, "Bunların dışında evladı dağda olan ailelerden de gelen telefonlar oldu. PKK'ya yardım ve yataklıktan cezaevinde yatan insanlardan gelen mektuplar oldu. Onlara da çare bulmaya çalıştım. Çünkü insanlar pişman olmuşsa şans vermekte fayda var. Onları kazanmak lazım." diye konuştu.

Mecliste İnsan Hakları Komisyonunda görev aldığını, yaptığı her çalışmanın kendisini rahatlattığını anlatan Eronat, ülkenin rahatlaması, çocukların yaşaması ve Diyarbakır'ın huzur bulmasını istediğini dile getirdi.

Terörün bitme noktasına gelmesiyle bu yıl Diyarbakır'a 500 bin turistin geldiğini vurgulayan Eronat, Diyarbakır'ın çok önemli bir şehir olduğunu, insanların birbirine sevgiyle yaklaşması gerektiğini, bunun da huzurla, ekmekle, iş ve aşla sağlanacağını belirtti.

Eronat, terör algısının Diyarbakır'dan gitmesi gerektiğine işaret etti.

- "Bu ızdırap hiç ihtiyarlamaz"

Terörün bitme aşamasına gelmesiyle yavaş yavaş huzura erdiklerini aktaran Eronat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman söylüyorum, evlat kaybeden anneler her sabah aynı acıyla uyanır. Bu ızdırap hiç ihtiyarlamaz. Aradan geçen zaman özleminizi artıyor. Zaman her şeyin ilacı değil, zaman geçtikçe özlem artıyor, özlem duygunuz daha bir çekilmez hale geliyor. Bu duyguları iyi şeyler yaparak bastırmaya çalışıyoruz. Şehitler şefaatçidir derler. Bari çok iyilik yapayım da günahım az olsun, bari şefaat ederken, Allah'tan izin alırken oğlum rahat etsin düşüncesiyle iyi şeyler yapmaya çalışıyorum."