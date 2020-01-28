Milletvekili Çakır depreme televizyon stüdyosunda yakalandı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’ın katıldığı televizyon programı sırasında meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği Malatya’da Milletvekili Ahmet Çakır, depreme televizyon stüdyosunda yakalandı. Malatya’da yayın yapan Vuslat TV’de programa katılan Malatya Milletvekili Çakır, programın ilk bölümünün tamamlanmasının ardından reklam arasına gidildiği sırada depreme yakalandı. İlk etapta küçük bir sarsıntı olduğu düşünülen depremin şiddetlenmesi üzerine Çakır ve sunucu Merve Karadağ Doğan ile diğer görevliler hızla dışarı çıktı. TV’nin diğer kamera görüntülerinde de aynı şekilde tüm çalışanların panikle kaçıştığı görülürken, bina dışındaki görüntülerde de çok sayıda vatandaşın bir anda sokağa çıktığı görülüyor.



