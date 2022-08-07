Milletvekili Çelebi'den çok konuşulacak 'Cumhur İttifakı' çıkışı! Önce CHP'den, sonra Memleket Partisi'nden istifa etmişti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi! Son dönemlerde adı Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarıyla yeniden gündeme gelen Çelebi, "Siyaseti bıraksam da Cumhur ittifakı derim!" dedi.



Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy ile CHP'den istifasını açıklarken...

"ARTIK AK PARTİ'DE DİYEBİLİRSİNİZ"

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında "Artık AK Parti'de diyebilirsiniz" dediği Çelebi'nin AK Partili yetkililerle görüştüğü iddiasını dile getirdi.

İddiaların gündem olmasının ardından Çelebi, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Paylaşımlarında Cumhur İttifakı'na yönelik net mesajlar veren Çelebi, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimini anımsatarak "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direnmese hepimiz katledilmiştik" ifadelerini kullandı.

"SİYASETİ BIRAKSAM DA CUMHUR İTTİFAKI DERİM!"

Çelebi'nin dün sabah saatlerinden itibaren Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim.Birçok devre arkadaşım şehit oldu.40bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Sìyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!"

"Ali Tatar,Cem Çakmak,Murat Özenalp ve tüm kumpas şehitlerimizin dün sesiydim,yarın da olacağım. KHK’lar üzerinden FETÖYE alan açmak isteyenlere, Kumpas davaları yeniden açacağım diyen Babacanlara karşı mücadelem kesintisiz sürecektir."

"HER TÜRLÜ KATKIYI SUNARIM"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşından sonraki en ciddi ve çok cepheli EGEMENLİK Mücadelesini vermektedir.

-PKK-FETÖ ile kararlı mücadele şarttır.

-Terör devletine müsaade edilemez, Mavivatanda oldubitti yapılamaz.

“MİLLİ BİRLİK”şarttır.Buna her türlü katkıyı sunarım."

"CUMHURBAŞKANIMIZ 15 TEMMUZ'DA DİRENMESE HEPİMİZ KATLEDİLMİŞTİK"

"Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı.Hepimiz katledilmiştik."

