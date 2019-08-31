Milletvekili Dalkılıç, İBB'den çıkarılan işçilerle buluştu

Dalkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi kucaklaşmaktan, kardeşlikten bahsettiğini, 'emekçi kardeşlerimize selam gönderiyorum, hiç kimse işinden, ekmeğinden olmayacak' dediğini hatırlatırken, söyledikleriyle uygulamalarının çeliştiğini kaydetti.

AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, işten çıkarılan işçilerle buluştu. Belediye binası önünde eylem yapan işçileri ziyaret eden Dalkılıç, sohbet ettiği işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

- "Biz de onları yalnız bırakmayacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da seçim öncesi söylemlerine dikkati çeken Dalkılıç, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran seçimleri öncesinde meydanlarda, 'namus sözü veriyorum, hiçbir işçi kardeşim ekmeğinden olmayacak' diye açıklamalarını hatırlıyoruz. Bugün bu arkadaşlarımız hem ekmeklerinden oldular, mağdur edildiler, bir de rencide ediliyorlar. Deniyor ki 'bunlar bankamatik memuru'. Yani 'çalışmadan maaş alıyorlar' diye bir de arkadaşların onurlarıyla oynanıyor."

Dalkılıç, millet adına işçilerin yanında olacaklarını ifade ederken, "Onlardan beklediğimiz olgunluk içerisinde haklarını aramaları. Biz de onları yalnız bırakmayacağız, takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- CHP'li milletvekillerine davet

CHP'li milletvekillerinin de söz konusu işçilerin haklarına sahip çıkmalarını temenni eden Dalkılıç, "Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlar her yerde işçi-emekçi haklarından bahsederler. Bugün burada işlerinden olmuş, emekçi, işçi kardeşlerim var. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımızı da bu işçilerimizi dinlemeye davet ediyorum." dedi.