Milletvekili Derya Bakbak'tan eşi tarafından bıçaklanan kadına ziyaret

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, doğumdan sonra hastane yatağında eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Güldane Yırtıcı'yı ziyaret etti.

Bakbak, Yırtıcı'nın merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'ndeki evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Derya Bakbak, şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirten Bakbak, "Gerek insani açıdan gerekse dinimiz açısından, gerek toplumsal gerekse ahlaki açıdan hiçbir şekilde kabul edilemez bir olay. Anne de bir kadın, kendi kızı da bir kadın, insan annesini, kızını nasıl görüyorsa, eşini de o şekilde görmesi gerekiyor." dedi.

Kadına şiddetin önlenmesi için birçok çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakbak, şunları söyledi:

"Emniyet ve sağlık personelleri eğitildi. Kadın sığınmaevleri açıldı, kadın konukevleri açıldı. Hepsi şiddet gören kadınlarımızın mağdur olmaması yönünde yapılan çalışmalar. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eşleri Emine Erdoğan, bakanlarımız, başta Fatma Şahin ve diğer aile bakanlarımız olsun, bu konuda çok dikkatle davrandılar. Yine mecliste Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bu amaçla kurulan komisyonlarımızdan birisi. Bugün de bununla ilgili çalışmalar sürmekte. Hakimler, savcılar ve bu konumda mağdur olan kadınlar dinlendi ve hukuki açıdan daha iyi ne yapılabilir, bunu daha iyi nasıl yönetebiliriz amacıyla bir çalışma şu anda yürütülmekte."