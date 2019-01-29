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Milletvekili Erhan Usta: “Başka bir siyasi partide bulunmamaya karar verdim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Millet İttifakı’nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık teklifini kabul etmediğini açıklayarak, “Başka bir siyasi partide bulunmamaya karar verdim” dedi.Geçen günlerden MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti ve CHP tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ikna edilmeye çalışılıyordu.

MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Millet İttifakı’nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık teklifini kabul etmediğini açıklayarak, “Başka bir siyasi partide bulunmamaya karar verdim” dedi.
Geçen günlerden MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti ve CHP tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ikna edilmeye çalışılıyordu. Bugün bir açıklama yayımlayan Erhan Usta, ülkücü kimliği ve yaşantısını devam ettireceğini ifade ederek, diğer partilerin tekliflerini kabul etmediğini söyledi.
MHP’den neden ihraç edildiğini hala anlamadığını dile getiren Erhan Usta, açıklamasında şunları söyledi:
“Hayatım boyunca içinde olmaktan şeref duyduğum ülkücü hareketin tabii siyasi mecrası olan MHP’de, ülkücülerin de vicdanını inciten ve gerekçesini hala anlayamadığım bir kararla, siyaset yapma imkanı elimden alındı. Ancak bu karar ülkücü kimliğimi ve yaşantımı elimden alamayacak. Bu süreçte adalet duygusuna, ahlak ve izanına hep güvendiğim Samsunlu hemşehrilerimin ve her şehirden tanıdığım tanımadığım ülküdaşlarımın yanımda olması, hakkı tutup kaldıran bu necip millete mensup olmaktan bir kez daha gurur duymama neden oldu. Ayrıca diğer siyasi parti temsilcilerinden de nazik davetler aldım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak yaptığım istişareler ve değerlendirmeler sonucunda başka bir siyasi partide bulunmamaya karar verdim ve bunu da davet eden değerli siyasi parti temsilcilerine ilettim. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmamı arzu eden çok değerli dostlarımın ve sevenlerimin beni anlamalarını istirham ediyorum. Onların bu taleplerine olumlu cevap veremediğim için özür diliyorum. Bana yaşatılanlar içimi acıtsa da, mağdur etse de bu zamana kadar yaptıklarımın arkasındayım. Çünkü niyetimden ve amacımdan eminim. Bu akıl ve vicdan bende olduğu sürece de hak bildiğim yoldan gitmeye devam edeceğim. Mevcut siyasi duruşumu devam ettirerek ve her türlü imkanı değerlendirerek Samsun’a ve milletimize hizmete devam edeceğim. Samsunlu hemşehrilerimin, ülküdaşlarımın ve büyük Türk milletinin bilgilerine hürmetlerimle arz ederim.”

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