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Milletvekili Erim'e hakaret eden muhtar cezaevinde

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin mahalleye dönüştürülen İsabeyli Beldesi'nde belediye başkanı olduğu dönemde AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'e telefonda hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik, İstanbul Kartal Cezaevi'ne teslim oldu.

Milletvekili Erim'e hakaret eden muhtar cezaevinde

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinin mahalleye dönüştürülen İsabeyli Beldesi'nde belediye başkanı olduğu dönemde AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'e telefonda hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik, İstanbul Kartal Cezaevi'ne teslim oldu. Çelik'in, AK Parti Milletvekili Erim'in dayısının torunu olduğu öğrenildi.
İsabeyli Mahallesi Muhtarı Birkan Çelik, babasından kalan 1957 model antika otomobili 4 yıl önce o dönemde mahalleye dönüştürülen İsabeyli Beldesi'nin belediye başkanı olan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'e sattı. Milletvekili Erim de satın aldığı bu otomobili elden geçirmeleri için sanayideki bir tamirciye bıraktı. Ancak işleri kötü giden tamircinin iş yerini kapatması üzerine Erim, otomobili tamir ettirmekten vazgeçip, Umurlu Mahallesi'ndeki bir hurdacıya sattı. Bu durumu öğrenen Çelik, Erim'i telefonla arayıp, iddiaya göre hakeretlerde bulundu. Milletvekili Erim, Çelik hakkında Nazilli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret davası' dava açtı. Dava geçen Nisan ayında sonuçlandı. Mahkeme Çelik'e 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Çelik, verilen cezayı temziye götürdü. Ancak, Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı odadı. Cezanın infazının gelmesi üzerine dört dönemdir muhtarlık görevini yürüten Çelik, İstanbul Kartal Cezaevi'ne teslim oldu. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Çelik'in cezaevine girdiğini belirten yazının kendisine ulaşması üzerine birinci aza Gülnaz İlkinci'yi İsabeyli Mahallesi Muhtarlığı'na görevlendirdi. İlkinci'nin Çelik cezaevinden çıkana kadar bu görevi yürüteceği öğrenildi.
MUHTAR, MİLLETVEKİLİ'NİN DAYISININ TORUNU
AK Parti Aydın Milletvekili Kuvvet Erim, "Telefonda aynı zamanda dayımın torunu olan Muhtar Birkan Çelik ile tartışmıştık. Bana telefonda hakaretlerde bulunmuştu. Ben de bunun üzerine kendisi ile kavga etmek yerine hakkınımı yasalar önünde aramak için başvurup, dava açtım. Yargı gerekeni yapmış. Yapacak bir şey yok. Suç karşılıksız kalmamalı. Sonuçta hukuk devletinde yaşıyoruz" dedi.

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Milletvekili Erim'e hakaret eden muhtar cezaevindeMilletvekili Erim'e hakaret eden muhtar cezaevinde

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