Milletvekili Erol, terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın hain tuzağında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, terörün Türkiye’nin ulusal bir sorunu olduğunu, mücadelede ulusal birliktelik ve ulusal bir politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan hain saldırıda yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Erol ve beraberindekiler, yaralıları tek tek ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Erol, yakınlarını patlamada kaybeden ailelere de taziyede bulundu. Hastane çıkışında açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "PKK terör örgütünün saldırısı sonucu patlamadan kaynaklı hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün de aynı patlamada yaralanan hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret etmek için geldik. Sağlık durumları son derece iyi ama sonuç itibarıyla şunu ifade edebilirim ki, terör artık Türkiye’nin ulusal bir sorunudur. Terör artık bir partinin, bir ideolojinin ve bir siyasi düşüncenin mücadelesi ile çözümlenecek bir boyutta değil. Bu artık Türkiye’nin ulusal sorunudur. Terör ile mücadelede ulusal birliktelik ve ulusal bir politikaya ihtiyaç vardır. Bizde bugün burada yaralılarımızı ziyaret ederek, aslında Türkiye’ye vermek istediğimiz mesaj terörle mücadele siyaset, politika malzemesi haline dönüştürülmemelidir. Bugün parlamentoda görev alan bütün siyasi partilerin ve bütün milletvekillerinin ortak sorunudur. Bugün burada CHP milletvekili olarak sayın genel başkanımızın bilgisi dahilinde bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Yaralılarımız ile konuştuk, kendi yakınlarından şehit olanlar olmuş ve onlara başsağlığı diledik. Buradaki izlenimlerimizi genel başkanımıza bir rapor halinde sunacağız” diye konuştu.

“Annelerin yanındayım, destek veriyorum"

HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerin 13 gündür yaptığı eylemle ilgili olarak ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri sorusu üzerine Erol, “Bugün HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan analarımız var. Bu bütün analarımızın duydukları kaygıları, endişeleri ve beklentileri yüreğimizde hissetmek herkesin ahlaki sorunudur. Bu hiçbir şekilde yapılma nedeni ve gerekçesi sorulmadan bu anaların sesine kulak vermek lazım ve bütün anaların sesine kulak vermek lazım. Hiçbir ana acı yaşamasın, hiç kimse evladını kaybetmesin. HDP il binasına ziyaretimizle ilgili partimiz kurumsal olarak bir önerge verdi, sanıyorum en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBBM) İnsan Hakları Komisyonundan bir grup kurulacak ve bir komisyon oluşturulacak, buna partimiz de önderlik edecek. Bir komisyon, bir kurumsal kimlik adı altında gelip ziyaret edilmenin, oradaki analarımızın sorunlarının tespit edilerek neler yapılabileceği konusunda çözümleri ile ilgili bir rapor hazırlanması ve bir kurumsal çatı altında ziyaret gerçekleştirilmesini partimiz daha doğru buldu. Ben bu analarımızın yanındayım, bu analarımızın bu eylemine destek veriyorum. Ama dediğim gibi terörle mücadele ve mağduriyetler siyasallaştırılmamalı ve politika meselesi haline getirilmemeli, iç siyasette de kullanılmamalı” ifadelerini kullandı.

Erol’a ziyaretinde CHP Diyarbakır İl Başkan Mehmet Sayın ve partililer de eşlik etti.