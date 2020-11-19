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Milletvekili Erol’un Covid-19 testi pozitif çıktı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.11.2020 00:57 | Son Güncelleme

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Covid-19 testi pozitif çıktı.Elazığ’da bulunan Milletvekili Gürsel Erol, bugün katıldığı programların ardından vücud kırgınlığı hissedince Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı.

Milletvekili Erol’un Covid-19 testi pozitif çıktı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Covid-19 testi pozitif çıktı.
Elazığ’da bulunan Milletvekili Gürsel Erol, bugün katıldığı programların ardından vücud kırgınlığı hissedince Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı. Hastene de yapılan test sonrası Erol’un Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Ankara’ya giden Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin evinde süreceği bildirildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,”Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim”dedi.

Milletvekili Erol’un Covid-19 testi pozitif çıktı

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