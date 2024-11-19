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  4. Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın kardeşi otomobilinde ölü bulundu... Tek kurşun yarası

Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın kardeşi otomobilinde ölü bulundu... Tek kurşun yarası

19.11.2024 06:38
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DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın kardeşi Mehmet Ali Kaya (42) otomobilinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede otomobilde ruhsatlı tabancası da bulunan ve vücuduna isabet eden tek kurşunla öldüğü saptanan Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın kardeşi otomobilinde ölü bulundu... Tek kurşun yarası

Olay, akşam saatlerinde Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede pastane işletmeciliği yapan Mehmet Ali Kaya'nın park halinde çalışır vaziyetteki otomobilinde Mehmet Ali Kaya'nın hareketsiz durduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OTOMOBİLİNDE TABANCASIYLA BULUNDU

İhbarla gelen ekipler kapısı kilitli otomobili açtıklarında Kaya'yı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede otomobilde ruhsatlı tabancası da bulunan ve vücuduna isabet eden tek kurşunla öldüğü saptanan Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BABACAN'DAN TAZİYE MESAJI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taziye mesajı yayımladı.

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Babacan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşım Ertuğrul Kaya’nın kardeşi Mehmet Ali Kaya’nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Mehmet Ali Bey’e Allah’tan rahmet, Kaya ailesine başsağlığı diliyorum."

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep DEVA Partisi
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