Milletvekili Esgin sağlıktaki 16 yıllık devrimi çarpıcı rakamlarla ortaya koydu

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Türkiye’nin sağlık alanındaki 16 yıllık devrim niteliğinde dönüşümünü çarpıcı rakamlarla gözler önüne serdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Türkiye’nin sağlıkta geldiği 16 yılı geldiği noktayı TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyunun dikkatine sundu. Sağlık alanında kamu, özel ve sivil toplumda önemli görevlerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Bursa’da yapılan sağlık yatırımlarını da gözler önüne serdi. Türkiye’nin 2002 yılında sağlıktaki birçok parametrede geride olduğuna dikkati çeken Esgin, basın toplantısında şunlara dikkat çekti:

“2002 yılında Türkiye’nin en önemli 3 sorunundan birisi sağlıktaydı. Sağlık alanındaki memnuniyet oranı yüzde 39’lar seviyesindeydi. Hastanelerimizde uzun kuyruklar vardı. Adeta sağlık sistemimiz çökmüş durumdaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık alanında devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bunların başında hiç kuşkusuz Sağlık Bakanlığı’nın himayesinde tüm devlet hastanelerinin tek çatı altında toplanması oldu. Biz buna sağlıkta eşgüdüm diyoruz. Toplumumuzun tüm kesimleri sağlıkta güvence altına alındı. Sağlığın hantal bürokratik yapısını ortadan kaldırdık. Devrim niteliği taşıyan sağlıkta dönüşüm adını verdiğimiz bu uygulamalarla birlikte halkımızın memnuniyet oranı yüzde 39’lardan yüzde 77’lere kadar çıktı.”

Koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama oranlarının yüzde 70’lerden yüzde 98’lere çıktığını belirten Esgin, "Bebek ölümlerinde binde 30’lardaki Türkiye ortalamasını binde 7’lere düşürmek de yine bizlere nasip oldu. Bebek ölüm hızını Avrupa ortalamasının da altına indirdik. Anne ölümlerinde 2000’li yıllarda yüz binde 40’lardan yüz binde 14’lere düşürdük. Sağlık alanında önemli ve dev hastane yatırımları ve hizmetlerimizle birlikte insan kaynağına da büyük önem veriyoruz. Sağlığın insan kaynağında lise eğitiminden sonra uzman bir doktor yetişmesi için 12 yıla ihtiyacımız var. Uzmanlık ötesinde üst ihtisası dikkate aldığımızda bu süre 15 yıla çıkıyor. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak; 2002’de 15 bin olan uzman doktor kaynağımız bugün 43 bine çıktı. Pratisyen hekim sayımız ise 26 binden 41 bine çıktı. Asistan doktor 4 binden 10 bine, eczacı 700’den 3 bin 500’e, diş hekimi sayımız 3 binden 10 bine, hemşire sayımız 45 binden 130 bine, ebe sayımız 37 binden 52 bine çıktı. Kamudaki toplam sağlık çalışanımız 230 binden 631 bine çıktı. Üniversite ve özel sektörü de sayarsak ülkemizin bugün itibariyle toplam uzman hekim sayısı 82 bine, pratisyen hekim sayımız 45 bine, asistan doktor sayımız 30 bine, eczacı sayımız 31 bine, diş hekimi sayımız 28 bine, hemşire sayımız 190 bine, ebe sayımız 56 bine çıkmıştır. Türkiye’nin kamu ve özel sağlık personeli sayısı ise bugün 992 bine ulaşmıştır. Sağlık Bakanlığı bünyesine, memur ve sözleşmeli personel alım sayımız 2016-2018 yılları itibariyle toplam 61 bin 189’dur. 2019 yılında doktor, uzman doktor, diş hekimi ve eczacı unvanlarında toplam 20 bin hekimimizin ataması gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da ortaya koyduğu gibi dünyanın sağlık turizmi alanında geldiği bir nokta olduğunu belirten Esgin, "Yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip bu sektörden Türkiye olarak biz de uzak kalamazdık. Gerek kamu hastanelerimizde gerekse de özel sektörümüzde bu alanda çok önemli noktalara ulaştık. Sağlık turizminde medikal turizm, termal turizm, üçüncü yaş turizmi, dental turizm ve bu anlamda birçok parametre ve birçok alt başlıkla gerçekten yadsıyamayacağımız bir potansiyelimiz var. Türkiye olarak geçtiğimiz günlerde 45 İslam ülkesinin bir araya gelerek oluşturduğu sağlık turizmi konseyini Antalya’da imza altına aldık. Türkiye olarak; özellikle medikal sağlık turizmi alanında 10 milyar dolarlık gelire ulaşacağız" dedi.

16 yılda 16 büyük hastane inşa edildiğini belirten Esgin, "İnegöl Devlet Hastanesi 300 yataklı, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi 200 yataklı, Karacabey Devlet Hastanesi 150 yataklı, Dörtçelik Çocuk Hastanesi 250 yataklı, Bursa Yüksek İhtisas Kadın Doğum Hastanesi 200 yataklı, Bursa Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi 200 yataklı, Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesi 200 yataklı, Gemlik Devlet Hastanesi 150 yataklı, Mudanya Devlet Hastanesi 100 yataklı, Orhangazi Devlet Hastanesi 75 yataklı, Gürsu Devlet Hastanesi 75 yataklı, İznik Devlet Hastanesi 75 yataklı, Orhaneli Devlet Hastanesi 50 yataklı, Keles Entegre Hastanesi 25 yataklı, Yenişehir Devlet Hastanesi 110 yataklı, Kestel Devlet Hastanesi 150 yataklı hastane ile birlikte 16 yılda 16 büyük hastaneyi Bursa’da hizmete açtık. İnegöl ve Nilüfer’de hizmete giren diş hastanelerimiz ile 50’nin üzerinde hizmet açtığımız sağlık kurumlarımızı bu sayının içine katmıyorum. Diş Hekimliği Fakültesi’ni de önümüzdeki yıl Bursa’ya kazandırmış olacağız. Bursa Şehir Hastanesi de 459 bin metrekare kapalı alanı ve 1355 yataklı olarak Mayıs ayı sonunda hizmete girecektir. Ayrıca, Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi de 1000 yataklı hastanemiz yakında hizmete girecek. Büyükorhan Entegre ilçe hastanesi de kısa bir süre sonra hizmete girecek. Bursa’nın kuzeyinde, Demirtaş, Beşyol,Samanlı ve Panayır bölgesine hizmet verecek 600 yataklı hastane de planlama içerisine alındı. Yoğun bakım yatak sayısını da 160’dan bin 200’e çıkardık. 1 yıl içinde bin 750’ye çıkaracağız. Bursa’da sağlık alanında yapılan bu büyük ve önemli yatırımlarla birlikte 2035 yılına kadar kentimizin ve bölgemizin sağlık alanındaki önemli ihtiyacı da karşılanmış olacak" diye konuştu.



