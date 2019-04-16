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Milletvekili Esgin’den Alman yatırımcılara Tümbüldek çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bursa’da düzenlenen Türk-Alman Ticaret Günleri’nde Alman yatırımcılara çağrıda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Mustafakemalpaşa Tümbüldek Kaplıcaları sağlık turizminde sadece Bursa’nın değil Marmara bölgesinin en cazip yatırım imkânına sahip turizm bölgesidir” dedi.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde ve KOSGEB destekleriyle gerçekleşen 17.

Milletvekili Esgin’den Alman yatırımcılara Tümbüldek çağrısı

Bursa’da düzenlenen Türk-Alman Ticaret Günleri’nde Alman yatırımcılara çağrıda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Mustafakemalpaşa Tümbüldek Kaplıcaları sağlık turizminde sadece Bursa’nın değil Marmara bölgesinin en cazip yatırım imkânına sahip turizm bölgesidir” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde ve KOSGEB destekleriyle gerçekleşen 17. Türk - Alman Ticaret Günleri” Bursa’da devam ediyor. Almanya’dan 100’ü aşkın yatırımcı iş insanının buluştuğu programda konuşan Milletvekili Mustafa Esgin, Alman yatırımcılara Bursa’ya yatırım yapmaları çağrısında bulundu.
Türkiye’nin her zaman Alman şirketleri için çekici bir pazar olduğuna dikkat çeken Esgin, konuşmasında sağlık turizmine özel bir vurgu yaptı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Thilo Pahl, KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DEİK Türk-Alman İş Konseyi Başkanı Steven Young ile BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur katıldığı etkinlikte konuşan Esgin, şunları söyledi:
“Bursa; tarımı, sanayii ve turizm potansiyeliyle başta Almanlar olmak üzere yabancı yatırımcılar için her zaman câzip bir şehir olmuştur. Son dönemde Bursa sanayide TEKNOSAB ile özellikle yabancı yatırımcılar için câzip fırsatlar sunuyor. Bunun yanında Bursa, tarımsal üretimde olduğu kadar turizmde de yeni destinasyonlara sahip bir şehir. İstanbul-İzmir otoyolunun tamamlanmasıyla birlikte Bursa iki mega şehre çok yakınlaşmıştır. İstanbul-İzmir otoyolu güzergâhında bulunan Karacabey Longozu ve Mustafakemalpaşa Tümbüldek Kaplıcaları burada öne çıkıyor.
Mustafakemalpaşa Tümbüldek Kaplıcaları bölgesel yapısı itibariyle sağlık turizmde özellikle yabancı yatırımcılar için büyük ve cazip fırsatlar sunuyor. Tümbüldek Kaplıcaları; yemyeşil, bozulmamış doğası, şifalı kaynak sularıyla son yıllarda ziyaretçi sayısını arttırmaktadır. Sağlık turizminde özellikle 3. yaş turizmiyle birlikte termal ve medikal turizmde ön plana çıkan Tümbüldek Kaplıcaları yaklaşık 5 milyon metrekarelik bir alanda golf sahaları ve 6 adet otel yatırım alanıyla yerli ve yabancı yatırımcıları bekliyor. Mustafakemalpaşa bölgesinin ve dolayısıyla Bursa’nın yerinde bir ihracat kalemi olan ve istihdamına katkı sağlayacak her türlü yatırımı önemsiyoruz.”

Milletvekili Esgin’den Alman yatırımcılara Tümbüldek çağrısı

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