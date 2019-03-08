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Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yaptığı bir fabrika ziyaretlerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle çalışanlara karanfil, şal, bez poşet ve çiçek dağıttı.AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Osmangazi ilçesindeki fabrika ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yaptığı bir fabrika ziyaretlerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle çalışanlara karanfil, şal, bez poşet ve çiçek dağıttı.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Osmangazi ilçesindeki fabrika ziyaretlerinde bulundu. Burada çalışanlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle karanfil, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın hediyesi şal, bez poşet ve çiçek verildi. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Gözgeç, “Anadolu kadınlarımız, tarihimizde vakıf kuran kadınlarımız güçlü, cesur, özgüvenli kadınlarımız var. Kadınlarımızın, kadın kimliği ile var olarak ülkemizin ilerlemesinde, güzel günlere ulaşmamızda dönüştürücü güce sahip olduklarına yürekten inanıyorum. İnşallah ülkemizde eğitim seviyesi arttıkça kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı, hem de girişimci kadınlarımızın sayısının daha da artacağına inanıyorum. Emekçi kadınlarımızla beraberiz. Onların kadınlar gününü kutladık. İş gücüne katılım oranlarının yükselmesini arzu ediyoruz. Kadınlarımızın istihdam oranı da her geçen gün inşallah artacak” dedi.

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil

Milletvekili Gözgeç’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde fabrika çalışanlarına karanfil
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