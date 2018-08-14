Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı

Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; ziyarette MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Celal Adan ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu. Arkaz'ın ziyaretinde Bahçeli üye katılım belgesini imzaladı ve Arkaz MHP'ye resmen geçmiş oldu.
BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPMESİ KRİZ YARATMIŞTI
Arkaz, TBMM’nin açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öptüğü için partide krize neden olmuştu.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti'yi terk etsin” demişti.
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