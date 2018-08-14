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Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 12:38 | Son Güncelleme

TBMM'de 7 Temmuz günü yapılan yemin töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, MHP'ye geçti. Arkez, "Sayın Bahçeli'nin emri olur, bizim için de şeref olur. Sayın Bahçeli, abim, dostum ve liderimdir, benim doğduğum yer ve ocağım MHP'dir" dedi. Böylelikle MHP'nin TBMM'deki üye sayısı da 50'ye yükseldi.

Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; ziyarette MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Celal Adan ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu. Arkaz'ın ziyaretinde Bahçeli üye katılım belgesini imzaladı ve Arkaz MHP'ye resmen geçmiş oldu.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPMESİ KRİZ YARATMIŞTI

Arkaz, TBMM’nin açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öptüğü için partide krize neden olmuştu.

bahcdelı el opme

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti'yi terk etsin” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP İYİ parti Hayti Arkaz Meral Akşener Milletvekili

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
yalaka olan vekilin milleti ne boka yarar
bahçelinin elini öptüğünde,kesinlikle başka partiye gitmeyeceğini,iyi partinin kurucularından olduğunu söylemişti.siyaset bu kadarmı adileşti be.
@sedatumut hiç sorma bu kadar şerefli insanlar işte.
olm hastamısınız siz lan el öpme nedir hayırdır hangi devirdesiniz abi allah insanlara beyin verdi adamalr ağırlık olsun diye taşıyorlar yeminle bir fonksyonu yok yani .
Bahçeli’ye tepki gösterenlerin arasına katılıp, Bahçeli’ye tepkili onbinlerce vatandaşın oyunu alıp, onların sayelerinde girdiğin Meclip
İşte İYİ parti bundan kaybetti MHP dışladığı ise yaramayanlara deger verip toplayip millet vekili yapti
İYİ PARTİLİ SEÇMENİN OYU İLE SEÇİLP MHP YE GEÇMEK SEÇMENE YAPILMIŞ BÜYÜK HAKSIZLIKTIR.DAHA DÜN CHP DEN İYİ PARTİYE GEÇİŞLERDE YAPILAN HAKARETLERİDE MHP LİLER YALAMIŞLARDIR.
Sonunda iyi parti adı altındaki kalpazanların gerçek yüzünü görmüş oldun.Aslında kötü parti insanların akli dengesiyle oynuyolar bukadar kör cahil milleti başka yerde bulamazsınız darbe gecesi bitmeye yakın bahçende yaktığın evraklar neydi iyi parti genel başkanıda fettoşun elini öpüyordu aynı böyle
Resmen İyi Parti seçmenini kandırmış aday ol kazan sonra Mhp'ye geç
ALDIĞIN OYLARI GERİ İADE ET .MİLLETE KAZIK ATIP DURMA .KURNAZ AMCA. YAZIKLAR OLSUN SANA .
Selametle canım. Tam layık olduğun yerdesin.
YAPMAYIN ARKAZ, 20. DÖNEM DSP AFYON MİLLETVEKİLİ KUBİLAY UYGUN, NAMI DEĞER FIRILDAK KUBİ BİLE İLK PARTİSİNDE SİZDEN DAHA FAZLA KALMIŞTI. YENİ FIRILDAK OLMAYIN.
Bu tür dönek vekillerin vekilliğini düşüreceksin veya parti değiştirme yok diyeceksin. Şimdi oy aldığı seçmene saygısızlık yapmıyor mu?Bu gün söylediklerini seçim öncesi neden söylemedi öyle ya Bahçeli onu MHP den aday gösterirdi!!! .Tek kelime SEÇMENE SAYGISIZLIK
BUGUN EL OPEN YARIN BASKA SEY OPER IYI PARTIDENAYRILDIGI IYI OLDU PARTISINI SATAN ULKESINIDE SATAR
@0.sihirlidegnek iyi partinin tamamına yakını mhp den gitme yani senin mantığınla bakacak olursak hepsi partisini satmış oluyor yine senin mantığınla vatanını satmış oluyor. Biraz düşünde öyle yorum yap embesil...
@0.sihirlidegnek iyi partinin tamamına yakını mhp den gitme yani senin mantığınla bakacak olursak hepsi partisini satmış oluyor ynei senin mantığınla vatanını satmış oluyor. Biraz düşünde öyle yorum yap embesil.
şu adamdan (hayati) bir şey bekleyen insanlar geri zekalıdır bu adam tamamen çıkar uğruna vekil olmuş vekildir. işte tük insanın sorunu adam gibi adam seçmiyorsunuz.....kötünün iyisi diye kavram yoktur.......BİZ NE ZAMAN OY VERMEYİ ÖĞRENİRSEK O ZAMAN AYDINLIĞA ÇIKARIZ
liderin seni listeye koysaydı o zaman yalaka,bence parti değiştirme yasak olmalıydı,ben iyi partiye verdim benim oyumla seçilen adam mhpye geçiyor
Sorsan delikanlı ama icraat hiçte öyle değil. Ülkücülük mezarda kaldı
bu millet mhpye gitsin diye oy vermedi o zaman adamsa istifa etsin görelim iyi partiye oy verenlerin oyunu heder etmesin .
Gerçekten bu sağda hiç mi omurga olmaz arkadaş!
iyi parti seçmeninin oyunu alıp milletvekili seçildiğin insanların hakkını nasıl vereceksin seçildiği partiye hayrı olmayanın gittiği yere de faydası olmaz hangi partiden olursa olsun. seçildiğin partide siyaset yapmak zorundasın halk bunları unutmaz seçim zamanında karşılığını verir bundan emin olun.
sayın bahçelinin elini öpecekler acele etsin gemi kalktığında limanda kalırsınız..
sana katkım olan oyum zehir zıkkım olsun haram oldun
Hiç kimse siyasiler kadar dansözlüğü kıvıramaz.
Bunlar devlet adına seçilebilir sıralardan seçilmesi sağlanan ahlaksızlar
partiden değil yiyorsa milletvekilliğinden istifa etseydin.Millet sana iyi partilisin diye sana oy verdi.Madem öyle bir niyetin vardı mhp den aday olsaydın seçilebilecekmiydin.Tabii mhp eğer seni aday gösterseydi
Yav Bahçeli dünya kadar laf demedimi iyi parti seçime girsin diye geçiş yapan vekillere bu kadar iki yüzlü olmayı reisinden öğrendi ellam
YAZIKLAR OLSUN
BU ADAMDAN KİMSEYE FAYDA GELMEZ...
Çok basit bir Krizi yönetemeyen Meral Abla ülkeyi yönetmeye talibim diyor. İyi partinin başındaki Meral Ablanın bu ötekileştirici tavırları olduğu sürece daha çok kan kaybı yaşanır. Hatırlarsanız geçen haftalarda birde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Meral Akşener'in evinin önünde , liderimiz Devlet Bahçeli gafına imza atmıştı.
emeklilikte yasa takilanlar nolduu? milleti uyutmak yok artik
bu adam vekil demi yazık insanda biraz onur olur biraz haysiyet
Kendisine yazıklar olsun. İyi Partide kendisine hizmet edenleri arkadan harçerliyen asla iflah olmayacağı gibi, utancından yüze bakacak cesareti kalmamıştır. Kendisini esefle kınıyorum. Verdiğimiz emekler ona haram olsun.
iyi partili halk sana mhp ye mi geç diye mi oy verdi? biri söyleyebilir mi? bu adamın pkk lı teröristten ne farkı var? birisi askerimizi polisimizi şehit ediyor, bu da vatanını para için satmaz mı?
64 yaşındayım bu secime kadar mhp den başka partiye oy atmadım ama ne zaman bahceli kendi partisini bırakıp kendi si icin ak partiye yamak oldu benim icin bitti eger oyum ak partiye gidecekse gider aka veririm neden bahceliye verimde aka ........... lık yapsın bu arkadaşta öyle düşünüp akşenerin yanında yer alıp bizim oyumuzu aldı vekil oldu şimdi yalakalık yapıp bahceli abisine yani aka koştu şimdi diyorunki sayın sahtekar vekil benim oyumu calıppıl başka partiye gitin sana oyumuzu haram ediyoruz kul kakkıdır bahceli az da osa kurtsan onu kovarsın icinde az da olsa mhp lık kaldıysa eger
niye iyi partiye gittin o zaman
satılık vekil ucuza gitti iyş partiden aday ol mhp geç azıcık şerf namus ar . gerçi sende olmayan şeyler
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