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Milletvekili ile Belediye Başkanı müze ziyaretçilerine yufka pişirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile Belediye Başkanı Nihat Can, Yaşayan Şehir Müzesinde elleriyle açtıkları ve pişirdikleri yufkaları ziyaretçilere ikram etti

BİLECİK (AA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile Belediye Başkanı Nihat Can, Yaşayan Şehir Müzesinde elleriyle açtıkları yufkaları pişirip ziyaretçilere ikram etti.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde gerçekleşen etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen kadınlar açtıkları yufkaları odun ateşinde pişirdi. Programa katılan Yağcı ve Can, elleriyle açtıkları ve sac üzerinde pişirdikleri yufkaları, müzeyi ziyaret için gelenlere dağıttı.

Bilecik'teki yufka kültürüne değinen Yağcı, "Müzemizdeki 'Geleneklerimizi Yaşatıyoruz' projesine devam ediyoruz. Hakikaten Bilecik için yufka hazırlamak çok özel. Kışa girerken annelerimiz, ninelerimiz imece usulü yufka günleri yaparlardı. Biz de bunları yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Nihat Can ise örf ve adetleri unutturmamaya çabaladıklarını vurguladı.

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