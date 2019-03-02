Milletvekili Işık’tan İzniklilere müjde

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik ilçesiyle alakalı baraj ve müze müjdesi verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İznik ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Cuma namazını İznik’te kılan Işık, ilçenin fethinin 688. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Daha sonra İznik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Işık, esnaf ziyareti yaptı. Işık, son olarak Boyalıca Mahallesi’ne uğrayarak vatandaşlarla buluştu.

İznik’in turizminin gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını anlatan Işık, “İznik’te turizmin gelişmesi ile alakalı belediyemiz ve ticaret odamız ile birlikte bir takım çalışmalarımız olacak. Bu konu hakkında istişarede bulunduk. İznik’te turizmin gelişmesi bölge için çok önemli. Bunun için gerek belediye tarafından, gerek ticaret odası tarafından yapılacak projeleri Ankara’da desteklemek için çalışmaları hep beraber yapacağız” dedi.

İzniklilere müjdeler veren Işık, “İznik barajı bizim için çok önemli. En kısa zamanda bitirerek, hem enerji üretmek, hem içme, hem de tarımsal sulama amacıyla kullanmayı arzu ediyoruz. Proje çalışmaları ve ihalemiz bitti. Yapım çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Bunun müjdesini İzniklilere vermiş olalım” şeklinde konuştu.

“İznik’te büyük bir müze ihale edilmişti” diyen Işık, “Temel kazaları sırasında yine bir tarih fışkırdı ve müzeyi biz oraya yapamadık. Yeni bir müze yerini en kısa sürede belediyemiz planlara koyduğu takdirde bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı buraya yapacak. İznik’te yer altı ve gölden çıkartılmış çok sayıda tarihi eserimiz var. Bunları konteynırlarda muhafaza altına alıyoruz. Müzemizi yaptıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin seyretmesi için yerlerine koyacağız” şeklinde konuştu.