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Milletvekili Kamil Aydın’dan "Erzurum Havalimanı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 19:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum Havalimanı’nda sefer iptalleri yaşandığını söyledi, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.Türkiye Büyük Millet Meclisinde basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof.

Milletvekili Kamil Aydın’dan "Erzurum Havalimanı" açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erzurum Havalimanı’nda sefer iptalleri yaşandığını söyledi, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, coğrafi ve iklim şartlarının ağırlığına rağmen Erzurum’un yaz aylarında tarım ve hayvancılıkla, kış aylarında da kış turizmiyle ayakta durduğunu belirtti. Aydın, "Turizmin ise en önemli kapılarından birisi ulaşımdır. Yoğun kar ve sis nedeniyle kara ulaşımının zor olduğu şehrimize 1993 yılında uluslararası tarifesiz uçakları ağırlayan, daha sonra 2005 yılında yeni terminal binasında hizmet vermeye başlayan bir hava limanımız mevcuttur. Bahsettiğim gibi çetin kış koşullarında ayakta durmaya çalışan şehrimiz, hava limanının etkisiyle kış turizmine katkısıyla ekonomik sıkıntılarının üstesinde gelmeye çalışmaktadır. Öyle ki kış turizmi Erzurum’a doğrudan ve dolaylı olarak yıllık 500 milyon lira civarında bir gelir sağlamakla beraber, hava limanımız yılın ilk yarısında 614 bin 436 yolcumuza hizmet vermiştir. Öte yandan, oluşturduğu istihdam ile de Erzurum ekonomisine kısmi bir rahatlama sağlamaktadır. Konaklı Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Atlama Kuleleri, Buz Hokeyi Salonları, Short Track Salonu, Curling Area gibi müstesna turistik mekanlara sahip Erzurum’un kış aylarında turizm haricinde bir gelir kaynağı yoktur" dedi.
Nisan ayında havalimanında pist sorunları yaşandığını ve 08L pist başının CAT III standartlarına dönüştürülmesi işlemlerinin aciliyet arz ettiğini belirten Aydın, "Daha şehirde 10 santimetre kar bile yokken birçok sefer iptal edilmiştir, uçaklarımız imkânsızlıklar nedeniyle uçamamıştır, serbest piyasa şartlarında ortalama uçuş fiyatları tek yön için 700 TL’nin üzerine çıkmıştır. Uçuş iptalleri endişesiyle hafta sonu turizmi, sömestr turizmi için yapılan rezervasyonlar iptal edilmeye başlanmıştır. Yani Erzurum’a bu kış sadece karla, fırtınayla, soğukla, değil; uçuk ulaşım giderleriyle de mücadele edecektir" diye konuştu.
Kamil Aydın, bu konuda THY ve DHMİ’den yardım beklediklerini kaydetti.

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