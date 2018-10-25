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Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:36 | Son Güncelleme

Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

Milletvekili Koçer, Bağımsızlık sembolü olan Cumhuriyetin ilan edilişinin 95. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Milletvekili Koçer, “Tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmeyen Türk milleti, istiklal ve istikbaline göz diken işgalcilere karşı verdiği Kurtuluş Savaşını benzersiz bir zaferle neticelendirmiş, büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyetini kurmuş, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesiyle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedef edinmiştir. Bu hedefe giden kalkınma yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş olan ülkemiz, bugün dünyanın söz sahibi, saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Son yıllarda siyasi, askeri ve ekonomik saldırılara maruz kalan ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırıları da bertaraf etmeyi başarmıştır. Demokrasi, hukuk ve insan hakları gibi temel evrensel değerleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelleri sağlamdır ve inşa edilmekte olan yeni dünya düzeninde hak ettiği yeri alacağına olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin 95. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi. (DHA)

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29 Ekim Gaziantep Nejat Koçer 29ekim cumhuriyet bayramı

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