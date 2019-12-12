MELTEM ÖZTÜRK - CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, milletvekili maaşını, kız öğrencilere burs olarak veriyor.

Parlamentoda 4,5 yıldır görev alan Bayır, bu süre içinde milletvekili maaşına hiç dokunmadı.

Bayır, adını taşıyan internet sitesi üzerinden öğrencilerin burs başvurularını kabul ediyor.

Başvuruların yoğunluğu üzerine eşinin de desteğini alan Bayır, "Müracaat o kadar fazlaydı ki, eşim organize ediyordu. 'Nasıl yapayım' dedi. 1500 müracaatı 50-60'a nasıl düşüreceğiz diye düşündük. Eşim, 5 kadınla birlikte komisyon kurdu. Başvuruları inceliyor, Tacettin Bayır Kır Çiçekleri bursu adı altında. Eşim onları değerlendiriyor. Hakikatten yoksul mu değil mi diye oturduğu muhtarlığı arıyoruz." diye konuştu.

Burs için başarı kriterlerinin bulunduğunu ifade eden Bayır, mezun olan burslu öğrencilerle de bir sözleşme yaptıklarını anlattı. Bayır, bu sözleşmeye göre mezun olanların da ilk maaşıyla bir öğrenciye burs verdiğine işaret ederek, " 4,5 yılda 35 çocuğum mezun oldu. Aralarında avukat, doktor çıkanlar var." dedi.

Bayır, tıp fakültesi ve hukuk fakültesi öğrencilerine 500'er lira, diğer öğrencilere 300, 400 lira burs verdiklerini, bugüne kadar 56 kız öğrencinin bundan yararlandığını söyledi.

