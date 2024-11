Milletvekili maaşını yetersiz bulan AK Partili Lütfi Bayraktar'dan tepki çeken sözler: İktidar olmasaydı ekmek bulamazdınız!

Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın "Ekmek bulamazdınız" çıkışı sosyal medya gündemine damgasını vurdu. Geçtiğimiz yıl milletvekili maaşları hakkındaki sözleriyle hafızalara kazınan Bayraktar'ın gündem olan yeni çıkışına Demokrat Partili Cemal Enginyurt'tan "Hadi oradan hadsiz!" sözleriyle sert tepki geldi.

"İKTİDARIN YAPAMADIĞI ŞEYLER ELBETTE VAR"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, partisinin Karasu İlçe Teşkilatı'nın 8'inci Olağan Kongresi'nde konuştu. "Bu iktidarın yapamadığı şeyler elbette var" diyen Bayraktar "Her şey mükemmel yapsak, her denilen anında olsa… Her denilenin anında olduğu yer var. Her dediğimiz cennette oluyor ancak. Her düşündüğümüz cennette oluyor. Ama cennete gitmenin yolu da buradan geçiyor arkadaşlar. Bu mücadeleden geçiyor" diye devam etti.

"BU İKTİDAR OLMASAYDI 20 YIL SİZ YİYECEK EKMEK BULAMAZDINIZ"

Bayraktar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ama etrafınızı bir görün. Eğer bu iktidar başta olmasaydı, çevremizde sadece Libya, Irak, Suriye, Gazze olsaydı, bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız. Kıbrıs’ta yaşadık bunu. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu."

ENGİNYURT: HADİ ORADAN HADSİZ!

Bu sözler sosyal medyada hızla gündem oldu, birçok kullanıcı tepki gösterdi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da Bayraktar'a sert yüklendi:

"AK Parti Sakarya milletvekili Lütfi Bayraktar 'AK Parti olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız olmazdı' demiş. Hadi oradan HADSİZ! Biz bu vatanda bin yıldır varız. Açlık konusuna gelince, AKP iktidarında kimse ekmek bulamıyor. Kibrinize lanet olsun."

MİLLETVEKİLİ MAAŞINI YETERSİZ BULMUŞTU

Lütfi Bayraktar geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmayla da büyük ses getirmişti. Milletvekili maaşını yetersiz bulan Bayraktar "Rabbime hamdolsun fındığımız var, birikimimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla milletvekillerinin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok. Az demiyorum, çok iyi para. Ama yapılan işe göre bunu yapma imkanı yok" demişti.

Bayraktar bu konuşmayı yaptığı sırada yani 2023 Ekim'inde milletvekilleri aylık 73 bin 379 lira maaş alıyordu.