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Milletvekili maaşları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 14:48 | Son Güncelleme

HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç: - "Milletvekili maaşına zam yapılmamalı"

HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, milletvekili maaşına zam yapılmaması gerektiğini söyledi.

Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2019 bütçesinin görüşmelerine bu hafta başlandığını, Sayıştayın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile ilgili raporunda, mevzuata aykırı, kamu yararını korumayan bazı firmalara ayrıcalık tanındığı ve kamunun zarara uğratıldığının görüldüğünü dile getirdi.

Bu durumun buz dağının görünen yüzü olduğunu öne süren Oluç, "TMSF bir tür yolsuzluk, kayırmacılık ve usulsüzlük merkezi haline getirilmiştir. Sayıştay denetiminde açığa çıkan ve bizce yolsuzluk, usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma gibi ifadelerle nitelendirilebilecek olan miktar 1 milyar 273 milyon liradır. Bu çok ciddi bir rakamdır. Söz konusu zarara neden olan idarecilerin görevden alınması, mal varlıklarının dondurulması ve siyasi sorumluların hesap vermesi gerekmektedir." diye konuştu.

Oluç, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, dün gece yarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda bir değişiklik yapılmadan kabul edildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesine göre Cumhurbaşkanının maaşında yüzde 26'lık artış yapıldığını anlatan Oluç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanı enflasyon karşısında maaşı aşınmayan tek kişi oldu. Yaklaşık 74 bin 500 lira tutarında bir maaş. Buna bir de emekli maaşını eklememiz gerekiyor. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 5 bin 900 liradır. Yine 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 800 liradır. Eğer bugün Türkiye'de fedakarlık yapılması gerekiyorsa ki gerekiyor, buna Cumhurbaşkanlığı bütçesinden başlamak gerekir. Fedakarlık konusunda dürüst ve samimiyseniz önce kendinizden başlayın işe. Biz milletvekilleri olarak milletvekili maaşına zam yapılmaması gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Şatafattan vazgeçilmelidir. Bizler HDP olarak bu fedakarlığa hazırız. Halktan fedakarlık isteniyorsa önce milletvekilleri ve ülkenin yönetim pozisyonunda olanların bu fedakarlıkları yapması gerekiyor."

- Sağlık alanında yeni düzenleme içeren kanun teklifi

Hakkı Saruhan Oluç, geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığına sunulan ve sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklifte, kamudan ihraç edilen hekim ve diş hekimlerinin özel sektörde de çalışmasını yasaklamaya dönük bir maddenin yer aldığını öne sürdü.

Bunun "tam bir intikam teklifi" olduğunu düşündüklerini belirten Oluç, "Yıllarca büyük emekler sarfetmiş insanların mahkeme hükmü olmadan görevlerinden ihraç edildiklerini biliyoruz. Şimdi de özellikle hekim ve diş hekimlerinin özel sektörde bile çalışması bu yasa teklifi ile engellenmek istenmektedir. Buna karşı hem komisyonda hem de Genel Kurulda muhalefet edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Bütçesi HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç TBMM TMSF

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