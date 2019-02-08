HABER

Milletvekili Maviş, yanan balıkçı barınağını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 18:56 | Son Güncelleme

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze ilçesinde yanan balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.Geçen günlerde Sinop’un Gerze ilçesindeki balıkçı barınağında çıkan yangında 15 tane balıkçı barakası kül olmuştu.

Milletvekili Maviş, yanan balıkçı barınağını inceledi

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze ilçesinde yanan balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.
Geçen günlerde Sinop’un Gerze ilçesindeki balıkçı barınağında çıkan yangında 15 tane balıkçı barakası kül olmuştu. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve Gerze Kaymakamı Murat Güven ile barınağa giderek vatandaşlarla konuştu, isteklerini dinledi.
Milletvekili Nazım Maviş yaptığı açıklamada, “Öncelikle tabii burada bütün balıkçı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sinop bir balıkçı kenti, Gerze bir balıkçı kenti. Burada maalesef 15 tane balıkçı barakası tamamıyla yandı. Sadece barakalar değil içinde balıkçılarımızın av aletlerinin tamamı da tahrip oldu. Şu anda valiliğimiz bir hasar tespit komisyonu kurdu. Hasar tespit komisyonu çalışmalarını yapıyor. 15 tane barakamız bütünüyle hasarlı bir şekilde zarar gördü. Hasan tespiti yapıldıktan sonrada hükümet nezdinde balıkçılarımızın zararlarının tazmin edilmesi konusunda biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız” dedi.

“Tahmini hasar 1 milyon civarında”
Şu anda hasar tespitinin yapıldığını ifade eden Maviş, “Tahminen hasar 1 milyon civarında. Bu rakam bağlayıcı bir rakam olmasın. Bununla ilgili biraz önce balıkçı arkadaşlarımızla görüştük. Özellikle bazı ağların birbirinden farklı maliyetleri var. Dolayısıyla teknik arkadaşlarımız farklı maliyetleri de dikkate alarak hesaba katarak analiz yapacaklar. Bizim söylediğimiz ortalama kalabilir. O güne kadar inşallah hasar tespit komisyonu maliyet hesaplarını yapmış ve netleştirmiş olacak. Ondan sonrada süreci zaten kendi seyrinde bizim de takibimiz ve hızlandırmamızda işleyecektir” diye konuştu.

Milletvekili Maviş, yanan balıkçı barınağını inceledi

Milletvekili Maviş, yanan balıkçı barınağını inceledi

Milletvekili Maviş, yanan balıkçı barınağını inceledi

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Mitinge geç kaldı, cumhurbaşkanı tablosu elinde kaldıMitinge geç kaldı, cumhurbaşkanı tablosu elinde kaldı
Yük gemileri, fırtınada Anamur açığında bekletiliyorYük gemileri, fırtınada Anamur açığında bekletiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.