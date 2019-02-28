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Milletvekili Mesten: "Bazıları dış güçlerle birlikte hareket ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 16:00 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, bazı partilerin Türkiye’nin önüne engel olmak için dış güçlerle birlikte hareket ettiğini ileri sürdü.Bursa’da mahalle mahalle gezen ve esnafla bir araya gelen Milletvekili Osman Mesten ve cumhur ittifakı Yıldırım Beledeyi Başkan Adayı Oktay Yılmaz, birlik olunduğunda meselelerin üstesinden geleceklerini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, bazı partilerin Türkiye’nin önüne engel olmak için dış güçlerle birlikte hareket ettiğini ileri sürdü.
Bursa’da mahalle mahalle gezen ve esnafla bir araya gelen Milletvekili Osman Mesten ve cumhur ittifakı Yıldırım Beledeyi Başkan Adayı Oktay Yılmaz, birlik olunduğunda meselelerin üstesinden geleceklerini söyledi. Bir firmanın öğle yemeğinde çalışanlara seslenen Mesten, "Bugün mahallî seçimler için koşturuyoruz. Ama nereye bakarsanız bakın, gündem pek de yerel değil. Herkes hükûmetin politikalarıyla, dış politikayla, Türkiye’nin geleceği ile alâkalı konuşuyor. Bir tarafta Türkiye’nin geleceğini, 2023 ve 2053’te dünyanın güçlü merkezlerinden biri haline getirilmesini konuşuyorlar. Bazıları ise Türkiye’nin önüne engel olmak için dış güçlerle birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla bu seçimlere bu bakımdan bakmamız gerekiyor. 2011 yılından bu tarafa Gezi süreci, 17-27 Aralık yargı darbesi, 6-7 Ekim olayları ve en son 15 Temmuz ile birlikte Türkiye hakikaten dış güçler tarafından çökeltilmek isteniyor. Hedef görünüşte Erdoğan’dı. Ama mesele cumhurbaşkanı değil. Erdoğan’ın şahsında bu milletin yeniden aya kalkması ve yeniden kendi merkezinde, çevresinde ve dünya da umut haline gelen millet olmamızdı. Bunu engellemeye çalışıyorlardı. 5-6 yıllık süreçten sonra geldiğimiz son kavşak, bu yerel seçimlerdir. Bu seçimlerde ayağımıza bir taş değecek, tökezleyecek olursak, Türkiye’nin ilerleyişi sorgulanır hâle gelecektir. Milletin geleceği sorgulanır hale gelecektir. buna fırsat vermememiz gerekiyor" dedi.
Padişahların, evliyâların ve medeniyetin şehri olan Bursa’nın tarih ve medeniyet şuuruna ters bir zihniyet tarafından idare edilmesi durumunda herkesin vebâli olacağını belirten Mesten, "Bu çok önemlidir. Demokrasiyle idâre ediliyoruz. Elbette bugün ben, yarın başkası olabilir. Bu parti gider başkası gelebilir. Ancak alternatifimiz kim, onlara iyi bakmalıyız. Nilüfer Belediyesi’nin yapmış olduğu icraatlara bakacak olursak hiç Bursa’nın tarihine ve medeniyetine uygun olan icraatlar yok. Bu saatten sonra bu mesele bir AK Parti ve CHP meselesi değildir. Bir millî ve manevî duruşu olan bir cephe ile bunun karşısında dış güçlerle beraber hareket eden bir cepheden bapsediyoruz. Şu anda Bursa’da kazanacağım diye dolaşan belediye başkan adayı Nilüfer ilçesinde 4 dönemdir hangi projeye el attı da hangi projesini gerçekleştirdi" diye konuştu.
Başkan Adayı Oktay Yılmaz ise, "Bir bütün olarak geliyoruz. Şehir, ilçesiyle devlet kurumlarıyla bir bütündür. Bu bile yeterli değil, şehir sivil toplumuyla, sanayicisiyle, çalışanıyla, genciyle ve kadınıyla bir bütündür. Dolayısı ile bizler bu bütünlüğü dikkate alarak şehri ilçeyi birlikte yöneteceğiz. Şehirleşme ve ulaşım problemlerine bu dönem inşallah neşter vurmuş olacağız. Aynı zaman şehrin yeniden planlanması ve yapılanması noktasında da vatandaşlarımızla birlikte yol alacağız" şeklinde konuştu.

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