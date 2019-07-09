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Milletvekili Özkan, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

Denizli AK Parti Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Eskişehir’de trafik kazası geçirdi.

Denizli AK Parti Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Eskişehir’de trafik kazası geçirdi. Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Özkan’ın, Ankara’ya giderken Sivrihisar ilçesin şoförünün kullandığı resmi plakalı makam aracı ile kaza yaptığı belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan Özkan’ın, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile kontrol amaçlı Polatlı’daki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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