Milletvekili Özkaya: OHAL Komisyonu 40 bin dosyayı karara bağladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk danışmanlarından AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası görevden ihraç edilen 125 bin memurun göreve geri dönmek için OHAL Komisyonu'na başvurduğunu belirterek, "125 bin dosyadan, 40 bini sonuçlanmış durumda. 40 bin dosyanın 2 bin 700'ünden kabul kararı çıktı. 37 bin 300 müracaat da reddedilmiş durumda. Geriye 85 bin dosya var" dedi. HAK -İŞ Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 'İstişare ve Değerlendirme' toplantısı bir restoranda düzenlendi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk danışmanlarından AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Sevim, Öz-Taşıma-İş Ege Bölge Başkanı Osman Coşgun, Hak-İş İl Başkanı Hulusi Güngör ve sendika yöneticileri katıldı. '287 DARBE DAVASI AÇILDI' Afyonkarahisar'da Hak-İş'in yaptığı çalışmaların ele alındığı toplantı sonrası Milletvekili Özkaya ve Genel Başkan Yardımcısı Toruntay gazetecilere açıklamada bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 287 darbe davası açıldığını hatırlatan Ali Özkaya, bunlardan 207'sinin sonuçlandığını söyledi. Özkaya, "Bu yılın sonuna kadar önemli bir kısmının daha sonuçlanacağını düşünüyorum. Büyük, 'Çatı' ve 'Akıncı' davaları gibi 400 ile 500 sanıklı davalar belki gelecek yıla sarkar" dedi. '40 BİN DOSYANIN 2 BİN 700'ÜNDEN KABUL KARARI ÇIKTI' Örgüt üyeliğiyle ilgili soruşturma sayısının 200 bini aşmış durumda olduğunu vurgulayan Özkaya, "Bunun bir kısmının davaları sonuçlandı. Ceza alanlar veya devam edenler var. Haklarında ihraç kararı verilip daha sonradan takipsizlik kararı alanlar ve beraat edenler var. Bunlar da dönmek için müracaat ediyor. OHAL Komisyonu kurulmuştu 685 sayılı KHK ile. Bu komisyona bugün itibariyle 131 bin 922 müracaat olmuş. Bunun 125 bini memur kamu görevinden ihraç. Diğerleri de rütbe almanın iptali. Bir kısmı da iş yeri iptali, dernek, gazete, vakıf gibi kapatma kararları. 125 bin dosyanın 40 bini sonuçlanmış durumda. Bu da 30 Ekim tarihi itibariyledir. 40 bin dosyanın 2 bin 700'ünden kabul kararı çıktı ve bu kişiler kamu görevine geri döndüler. 37 bin 300 müracaat da reddedilmiş durumda. Geriye henüz 85 bin dosya var. Bir yıl içerisinde geri kalanların sonuçlanması en büyük arzumuz" diye konuştu. 'GÖNÜL İSTER Kİ 2 BİN TL'NİN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE OLSUN' Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay ise asgari ücrete ilişkin değerlendirme yaptı. Asgari ücret zammının enflasyon rakamlarına göre belirlenmesi gerektiğini aktaran Toruntay, şöyle dedi: "Asgari ücretle alakalı '2 bin TL'nin altında olmasın' diye bir düşünce var. Yaklaşık 6.5 milyon insanı ilgilendiren bir konu. Asgari ücreti gerçekte değerlendirdiğimizde bu günkü ücretlerle geçinmek çok zor. Ama ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önüne alarak bir oranın belirlenmesi gerekiyor. Hak-İş Konfederasyonu olarak asgari ücret tespit komisyonunda yokuz. Türk-İş Konfederasyonu burada çalışanları temsil ediyor. Dolayısıyla Türk-İş Konfederasyon başkanlığının da açıklamaları var. Asgari ücretin 2 bin TL'den az olmaması gerektiği yönünde. Asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir artışla gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Gönül ister ki 2 bin TL'nin çok çok üstünde olsun. Ama asgari ücret tespit komisyonunun yapacağı çalışmalar da önemli. 2 bin TL'nin üzerinde bir rakam olması lazım."



PARTNER Tarihin en soğukkanlı katili